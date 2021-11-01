Фестиваль методических идей молодых педагогов проходит в Самарской области

Фестиваль методических идей молодых педагогов проходит в Самарской области.

Региональная творческая площадка объединяет недавно работающих учителей в возрасте до 30 лет, предоставляя им трамплин для профессионального и личностного роста. Мероприятие проходит в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Самарской области.

Учителя представляют свои педагогические практики жюри в ходе мастер-классов на методических площадках для физико-математического, естественно-научного, общественно-гуманитарного, эстетического цикла предметов, физической культуры, начального общего образования и управленческой деятельности. Также в этом году в рамках цикла социально значимых мероприятий, посвященных 170-летию Самарской губернии, на конкурсе открыта площадка краеведческой направленности.