Географический диктант стартует 14 ноября

Международная просветительская акция Русского географического общества стартует 14 ноября. В этот день в 12:00 по местному времени свои знания проверят участники на всех континентах, включая Антарктиду, – в очном и в дистанционном формате. В 14 часов в интернете акция стартует в онлайн-формате на сайте dictant.rgo.ru, она завершится 24 ноября.

Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части: первые 10 вопросов базового уровня (географический ликбез), вторая часть (30 вопросов) более сложная, она потребует от участников применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Все задания диктанта состоят из вопросов закрытого типа – с вариантами ответов.

Диктант можно пройти очно и дистанционно (14 ноября 2021 года в 12:00 по местному времени), а также онлайн (с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени).

До 13 ноября можно потренироваться перед стартом и пройти демонстрационный вариант Геодиктанта-2021 на сайте https://dic.rgo.ru/demo/.

Демоверсия максимально приближена к формату предстоящей акции: здесь также две части, время написания ограничено 45 минутами. Узнать свой результат можно сразу же после прохождения всех заданий.