Глэм-рокеры Måneskin продолжают покорять мир — на этот раз в провокационной фотосессии на страницах Dazed

Вадим Карасев

После победы на "Евровидении" итальянские глэм-рокеры Måneskin явно не собираются оставаться в статусе локальных звезд и авторов одного хита. Группа активно стремится обрести статус мировых звезд и в данный момент покоряет Америку.

Недавно музыканты выступили на популярном шоу Джимми Фэллона и дали интервью журналу Dazed, которое сопровождалось провокационными фотографиями (некоторые из них самые преданные поклонники уже видели в инстаграме группы как часть промо нового видео Mammamia). Участники группы, которые недавно также стали лицами кампании Gucci, прокомментировали свои смелые сценические образы.





Группа Måneskin

Мы выросли в Италии, где общество может быть очень старомодным и консервативным, мы много раз испытывали дискриминацию, особенно в музыкальной индустрии, из-за того, как мы выглядим, и всего остального. Но это просто часть нас, и мы чувствуем, что можем говорить об этом,

— поделилась басистка Виктория Де Анжелис.

Мы надеемся, что сможем вдохновить людей одеваться и вести себя так, как они хотят в повседневной жизни,

— добавил солист Дамиано Давид.





Музыканты также в очередной раз выразили свою поддержку сообществу ЛГБТ+.

Мы думаем, что каждый должен быть абсолютно свободен, чтобы быть тем, кем хочет... Любовь никогда не ошибается,

— отметил Давид.





Напомним, что недавно на концерте в Польше он и гитарист Томас Раджи поцеловались на сцене на фоне роста анти-ЛГБТ-настроений в этой стране.

Музыканты также признались, что не воспринимают критику со стороны хейтеров близко к сердцу.

Речь идет о том, чтобы делать что-то классное, что люди просто не хотят понимать, а вместе этого осуждают и пишут плохие комментарии. Но, конечно, это очень забавно. По сути, мы смеялись над хейтерами,

— сказал Давид.





Напомним, что сейчас группа активно готовится и к своему первому мировому турне, которое должно стартовать в феврале следующего года. Уже известно, что группа Måneskin вернется и в Россию и выступит в Москве и Санкт-Петербурге.









Надя Бесчетникова