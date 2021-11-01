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Google презентовал Android для ноутбуков

Google презентовал Android для ноутбуков

Компания Google официально представила операционную систему Android 12L, предназначенную для переносных устройств с большими экранами – планшетных компьютеров, складных смартфонов и ноутубков. Предыдущая такая специальная версия называлась Android 3 и вышла более 10 лет назад.

Как и в предыдущем случае, главным отличием спецвыпуска ОС является интерфейс, специально оптимизированный для больших экранов с нестандартной диагональю. Кнопки в нем значительно больше, для более удобной работы экран поделен на две части (split screen), а панель задач переработана с нуля. Большинство этих нововведений уже и так были реализованы в "базовом" Android 12.

"Визуальные улучшения и улучшения стабильности в режиме совместимости в 12L улучшают работу пользователей и помогают всем приложениям выглядеть лучше по умолчанию. Проверьте свои приложения, чтобы убедиться, что они оптимизированы для больших экранов", – говорится на сайте для разработчиков.

Операционная система Android впервые появилась на смартфоне HTC Dream в 2008 году. На данный момент она является самой популярной на рынке мобильных устройств (доля в 72%).

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По материалам: uposters.ru

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