Google презентовал Android для ноутбуков

Вадим Карасев

Компания Google официально представила операционную систему Android 12L, предназначенную для переносных устройств с большими экранами – планшетных компьютеров, складных смартфонов и ноутубков. Предыдущая такая специальная версия называлась Android 3 и вышла более 10 лет назад.

Как и в предыдущем случае, главным отличием спецвыпуска ОС является интерфейс, специально оптимизированный для больших экранов с нестандартной диагональю. Кнопки в нем значительно больше, для более удобной работы экран поделен на две части (split screen), а панель задач переработана с нуля. Большинство этих нововведений уже и так были реализованы в "базовом" Android 12.

"Визуальные улучшения и улучшения стабильности в режиме совместимости в 12L улучшают работу пользователей и помогают всем приложениям выглядеть лучше по умолчанию. Проверьте свои приложения, чтобы убедиться, что они оптимизированы для больших экранов", – говорится на сайте для разработчиков.

Операционная система Android впервые появилась на смартфоне HTC Dream в 2008 году. На данный момент она является самой популярной на рынке мобильных устройств (доля в 72%).