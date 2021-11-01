Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Провести последний месяц осени позитивно и привлечь в жизнь благополучные перемены помогут рекомендации известного астролога Анжелы Перл. В гороскопе года Знаки Зодиака найдут ценные подсказки и узнают о том, как планеты будут влиять на их жизнь в ноябре 2021 года.

Ноябрь будет активным временем, и в середине месяца начнется коридор затмений, который продлится до 4 декабря. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астролога, чтобы привлечь удачу на весь месяц и не совершить опрометчивых поступков, ведущих к проблемам в будущем.

Овен

Главной темой в ноябре будут финансы. Овнам астрологи рекомендует внимательно отнестись к решению финансового вопроса, чтобы не занимать лишнего и направить деньги в рост. В этом месяце возможна смена работы или должности на более прибыльную, и Овнам нужно быть сдержаннее, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Телец

У Тельцов наступает время перемен. Астролог рекомендует обрести контроль над своей жизнью, понять себя и найти ответы на волнующие вопросы. В ноябре появится возможность услышать себя, оказаться от прежней жизни и начать новый этап, полный новых знакомств и перемен в личной жизни.

Близнецы

Близнецам в ноябре астролог рекомендует заняться решением рутинных вопросов. Главной темой месяца будет работа и дом, и Близнецам важно найти для себя источник счастья, чтобы не поддаваться хандре. Привлечь удачу получится, если познать себя и решить, что оставить в прошлом, чтобы быть счастливыми в настоящем.

Рак

Ракам в ноябре Анжела Перл рекомендует выполнять серьезную работу до 15 числа. 19 ноября будет Затмение, после которого лучше всего заниматься рутиной и отлаженными делами. Преуспеть Раки смогут в сфере отношений, если будут активно добиваться благополучия и не стесняться своих чувств.

Лев

Львам в ноябре астролог рекомендует настроиться на перемены к лучшему. После новолуния 4 ноября можно будет приниматься за новые проекты, приобретать недвижимость, брать кредит на развитие бизнеса. Вплоть до 15 числа можно смело идти вперед, а позже замедлиться, чтобы во время коридора затмений с 19 ноября по 4 декабря не оступиться.

Дева

Фокус внимания будет сосредоточен на общении и обучении. Астролог рекомендует знакомиться с новыми людьми, а также развиваться в разных сферах, чтобы найти себя и свое дело, которое принесет не только удовольствие, но и хороший доход. Первые 2 недели Девы могут создавать прочный фундамент, а в коридор затмений замедлиться, чтобы не допустить ошибок.

Весы

С 19 ноября до 4 декабря будет коридор затмений, когда нельзя спешить и принимать необдуманные решения. Весам астролог рекомендует сосредоточиться на первых неделях месяца, когда не будет препятствий для развития. Главной темой будут финансы, и Весы смогут обрести стабильность благодаря активной работе и развитию в новых сферах.

Скорпион

Новолуние 4 ноября будет в 1 доме гороскопа, который отвечает за собственное «я». Астролог рекомендует заняться собой, обрести внутреннюю свободу и сделать все, чтобы жизнь стала счастливой. Первый дом гороскопа придаст уверенности при принятии ответственных решений, и Скорпионам будет проще добиваться новых успехов.

Стрелец

В ноябре начнется коридор затмений, во время которого Анжела Перл не рекомендует делать ничего важного. С 19 ноября по 4 декабря Скорпионы смогут заниматься привычными делами, а первые две недели месяца подходят для нововведений, развивать которые можно и во время коридора затмений.

Козерог

Козерогам Анжела Перл рекомендует начать ноябрь активно и воплотить в жизнь планы до начала коридора затмений, который пройдет с 19 ноября до 4 декабря. После Новолуния 4 ноября Козероги смогут познакомиться с интересными людьми, наладить личную жизнь, а также организовать группу по интересам, которая будет приносить не только удовольствие, но и прибыль.

Водолей

Новолуние в 10 доме карьеры, работы и достижения целей пройдет 4 ноября, и Водолеи почувствуют ветер перемен. Вплоть до 1 ноября, когда начнется коридор затмений, Водолеи смогут развить активность в деловой среде, изменить свой статус, найти прибыльную должность или продвинуться по карьерной лестнице.

Рыбы

После Новолуния, которое пройдет в 9 доме гороскопа, внимание Рыб будет направлено на поиск себя и смысла жизни. Рыбы смогут начать обучение, найти для себя духовного учителя или изучать новую культуру за рубежом. Астролог рекомендует быть активными в первой половине месяца, и не принимать важных решений с 19 ноября по 4 декабря, во время коридора затмений.