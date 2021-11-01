Гороскоп Павла Глобы на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — писатель, историк и один из самых лучших астрологов страны. Его прогноз на неделю с 1 по 7 ноября поможет вам преодолеть препятствия и спланировать свои дела правильно.

О том, что ждет представителей каждого Знака Зодиака, рассказал портал Woman’s day. Настало время узнать, что за советы дал нам Павел Глоба, как их использовать и где нужно искать удачу в начале последнего месяца осени, который обещает быть крайне продуктивным.

Овен

Счастье и удача рядом. На это могут указывать несколько неприятных ощущений и событий. Овны ощутят приближение позитива, потому что звезды на их стороне. Очень сильно повезет любителям острых ощущений. Овны ненавидят скуку, но на этой неделе им удастся победить серость и уныние. В начале недели стоит опасаться семейных неурядиц. Возможны даже вспышки ревности. Также некоторые трудности могут возникнуть и в сфере работы и бизнеса, но ближе к концу недели проблемы разрешатся. Эта неделя будет динамичной для Овнов.

Телец

Самый благоприятный день для Тельцов — понедельник. 1 ноября Павел Глоба советует людям данного Знака проявлять больше мягкости, доброты и внимания к близким. Всем, кто находится в начале любовного пути, можно провести белый приворот от измен, чтобы укрепить отношения. Тельцам, которые одиноки, астролог рекомендует сфокусироваться на работе и делах. Большой вес будут иметь советы коллег, друзей. Тем, кто давно находится в отношениях, лучше не обострять конфликтов и не вспоминать прошлых обид. Особое внимание стоит уделять здоровью.

Близнецы

На этой неделе Близнецам понадобится как можно чаще проводить энергетическую чистку. Особенно важным это будет 6 и 7 ноября — в самые неблагоприятные дни недели. В конце недели станет сложнее работать. Это значит, что нужно будет отказаться от сложных дел и задач, требующих повышенного внимания и самоотдачи. Скорее всего, во второй половине недели не получится уделять должное внимание второй половинке и родственникам. Они могут обижаться на это, но лучше не отвечать на их обиды встречным негативом. Это чревато ссорами.

Рак

Раков ожидает наплыв романтических мыслей, чувств и желаний. Это время можно смело посвящать поискам любви. Либо укреплению уже существующих отношений. Также полезно будет заняться самоанализом. Можно обратить внимание на признаки, указывающие на то, что человек идет против своего предназначения. Также неделя идеально подходит для отдыха, релаксации, посещения других стран и городов, путешествий в целом. Многим Ракам удастся найти применение своим талантам, повысить доходы и найти новые финансовые источники.

Лев

Львы на этой неделе максимально удачливыми будут 2, 6 и 7 ноября. Отвернуться от них удача может 4 и 5 числа. Если это произойдет, можно воспользоваться тремя способами вернуть везение. Павел Глоба отмечает, что сейчас далеко не самое лучшее время для бизнеса. Львам лучше временно оставить дела, работу. Если это сделать невозможно, то лучше просто не переутомляться на рабочем месте и пореже думать о проблемах, связанных с финансами. Это прекрасная неделя для домашних дел, ремонта, генеральной уборки.

Дева

Девам нужно провести неделю в динамике. Это очень благоприятное время для поездок, проведения большого количества времени за рулем. При смене обстановки настроение Дев резко пойдет вверх. Еще их могут ожидать новые знакомства. Если представится возможность посетить новое место, лучше им воспользоваться. Также лучше поменьше общаться со Знаками Зодиака, являющимися прокрастинаторами. Такие люди будут подталкивать Дев к безделью и лени. Астролог советует находить время для отдыха. Чтобы не заболеть.

Весы

Весам стоит избавиться от привычек, превращающих людей в неудачников. На этой неделе просто идеальное время для пересмотра своего ритма и стиля жизни. Особенно благоприятным будет конец недели. Самые яркие и удачные дни для работы над собой — 6 и 7 ноября. Про такие периоды как эта неделя говорят, что «кормит целый год». Весам удастся существенно продвинуться в решении рабочих задач. Это время, когда начальство может дать повышение или прибавку к зарплате. Также Весов ожидает большая удача в любви, но только не 2 и 3 числа. В эти дни лучше побыть в уединении.

Скорпион

Скорпионам предстоит на этой неделе много важных знакомств и встреч с важными людьми. Это значит, что нужно перенять навыки психологического анализа людей. Узнать характер человека можно не только по поведению, но и по цвету его глаз. Инициативность поможет Скорпионам в поисках любви и в бизнесе. Это то самое время, когда нельзя сидеть без дела. Звезды и планеты существенно повысят интеллектуальные способности Скорпионов. Этим людям удастся найти решение любой проблемы. Это очень важный период, в который произойдет много хорошего.

Стрелец

Стрельцы не любят признавать свою неправоту, но на этой неделе нужно найти в себе силы это сделать. Если представители данного Знака дорожат отношениями с окружающими их людьми, то им просто необходимо просить прощение за свои прошлые ошибки. Самыми сложными днями станут выходные. Чтобы не терять везение, Стрельцам стоит пользоваться в эти дни утренними ритуалами на удачу. В целом неделя идеально подходит для завершения важных дел, домашних забот, а также для решения проблем со здоровьем.

Козерог

Самыми яркими и позитивными днями для Козерогов, по мнению Павла Глобы, станут 1, 4 и 5 ноября. В эти дни Козероги смогут избавиться от ментальной грязи. Ускорить данный процесс им помогут семь полезных советов. Период с 1 по 7 число благоприятен для творчества, продвижения новаторских идей и умеренных финансовых рисков. Очень важно на этой неделе общаться с людьми, проявлять активность в любви. Одиноких Козерогов ждут яркие и радостные перемены в амурной сфере. Всем, кто уже состоит в отношениях, также удастся изменить ситуацию к лучшему.

Водолей

Для Водолеев неделя обещает быть непростой. Важно следить за своим здоровьем и быть внимательнее ко всему, что происходит вокруг. В это время вопросы любовного характера должны будут отойти на второй план. При наличии амурных проблем можно воспользоваться эффективными ритуалами на любовь. Они помогут как одиноким Водолеям, так и тем. Кто уже состоит в отношениях. В бизнесе и на работе Водолеям потребуется много внимания, выносливости. Самыми сложными днями можно считать 4 и 5 ноября. В эти дни лучше смотреть в оба.

Рыбы

Рыбам нужно следовать магическим законам счастья. Внутренний положительный настрой станет отличным подспорьем к положительным переменам в любви и в делах. Это время любви, романтики, новых знакомств. Полезно будет менять обстановку, посещать новые места, общаться с друзьями и близкими. В бизнесе и на работе Рыб также ожидают положительные изменения. Это идеальный период для делового общения, обмена опытом, изучения языков. Также на этой неделе Рыбам удастся разглядеть первые результаты проделанной ранее работы.