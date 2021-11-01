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Инсайдер: Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли использует их детей

Инсайдер: Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли использует их детей

Уже не первую неделю 46-летняя Анджелина Джоли занимается продвижением фильма "Вечные", в котором она исполнила одну из главных ролей. Актриса решила отправиться в мировой тур, чтобы представить фильм и в других странах, а вместе с собой она взяла пятерых детей: 20-летнего Мэддокса, 16-летнюю Захару, 15-летнюю Шайло и 13-летних близнецов Вивьен и Нокса.

На красные дорожки звезда выходит вместе с наследниками, что каждый раз производит настоящий фурор. Каждый выход Джоли в свет — это всегда событие, а с детьми и подавно. Но, как рассказали источники из окружения бывшего мужа актрисы Брэда Питта, он считает, что она делает это в корыстных целях. По словам инсайдеров, 57-летний Питт полагает, что Джоли использует детей ради своего публичного образа.

Анджелина использует детей. Трудно понять, как такое поведение, когда она выставляет их напоказ, может отвечать их наилучшим интересам,

— сказал инсайдер.


Брэд Питт и Анджелина Джоли

По его словам, Питт и Джоли совершенно по-разному ведут себя с детьми на публике. В то время как Анджелина периодически выходит с ними в свет и рассказывает о них в интервью, Брэд этого никогда не делает.

Последние выходы актрисы со старшими дочерьми и вовсе оказались очень обсуждаемыми, потому что Захара и Шайло повторили прошлые образы своей мамы, появившись в платьях из ее гардероба. А Шайло, биологическая дочь Джоли и Питта, и вовсе привлекла к себе повышенное внимание, потому что сменила имидж.


Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло

Источники из окружения Джоли тем не менее отметили, что актриса никогда не заставляла детей ходить с ней на публичные мероприятия.

Дети, что неудивительно, учитывая характеры Брэда и Анджелины, очень независимые. Они не делают того, что не хотят делать,

— отметил он.

С момента своего расставания в 2016 году Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор борются за опеку над детьми (у бывших супругов также есть 17-летний сын Пакс) в суде. Еще недавно казалось, что дело близится к завершению, когда судья Джон Удеркирк вынес решение о совместной опеке пары над детьми. Однако актрисе удалось добиться дисквалификации судьи, и его решение было отменено. Апелляция, поданная Питтом на пересмотр решения об отстранении Удеркирка, на днях была отклонена. Пока дети пары находятся под опекой своей матери, а отец имеет право видеться с ними. Однако сдаваться Брэд не намерен и будет продолжать борьбу за совместную опеку.


Анджелина Джоли с дочерьми Шайло, Захарой и Вивьен и сыновьями Мэддоксом и Ноксом
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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