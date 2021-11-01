Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы для кожи вокруг глаз и фруктовые маски

Вадим Карасев

В этом сезоне многие косметические компании обновили свои уходовые линейки, презентовав средства, которые могут стать незаменимыми помощниками в уходе за кожей лица в осенне-зимний период. Рассказываем о самых интересных новинках.

Сыворотка с микродозой ретинола от Kiehl's

Начнем обзор с новинки Kiehl's — в этом сезоне бренд представил сыворотку с микродозой ретинола для борьбы с признаками старения кожи. В Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum применен принципиально новый подход к использованию ретинола, позволяющий использовать сыворотку ежедневно.

Эксперт марки и международный научный директор Kiehl's Нэнси Илайа объясняет:

Наши исследования доказывают, что для того, чтобы средство по уходу за кожей действительно было эффективным, необходимы его системное применение и соблюдение определенных правил. Мы хотели создать средство с ретинолом, которое с первого дня применения доставляет минимум дискомфорта и при этом обеспечивает мощный антивозрастной эффект для кожи.

Формула сыворотки дополнена пептидом, обеспечивающим наибольшую эффективность ретинола, а также церамидами, которые помогают укрепить кожный барьер и защищают обновленные клетки.

Эффективность средства подтверждается клиническими исследованиями: по итогам 12 недель использования 100 процентов потребителей отмечают сокращение морщин, 90 процентов — видимое повышение упругости кожи, 94 процента — заметное улучшение текстуры кожи.

Сыворотку можно использовать и на других участках тела, где могут появиться признаки старения кожи, включая область вокруг глаз и шею.

Крем для кожи вокруг глаз от Lancôme

Новый крем для кожи вокруг глаз Advanced Génifique Yeux — результат революционных открытий экспертов Lancôme. Доказав, что кожа вокруг глаз обладает собственным микробиомом, они создали крем, наполняющий кожу сиянием и возвращающий ей молодой вид.

Advanced Génifique Yeux обогащен уникальным комплексом из семи пре- и пробиотических фракций. Кроме того, в состав нового крема входят гиалуроновая кислота, производное соединение витамина С (витамин CG) и комплекс активных ингредиентов для контура глаз.

Уже через семь дней после начала использования средства кожа вокруг глаз становится более сияющей, упругой и увлажненной, а темные круги под глазами становятся менее заметными.

Гелево-кремовая текстура быстро впитывается и приятно ложится на кожу, матируя ее, выравнивания тон и разглаживая видимые мелкие морщинки.

Антивозрастная ночная сыворотка с ретинолом от Dr Sebagh

Впервые за всю историю бренда врач-косметолог Жан-Луи Себа представил инновационное средство для вечернего ритуала — антивозрастную ночную сыворотку с ретинолом Retinol Night Repair.

Ретинол в составе средства сокращает видимость мелких и глубоких морщин, повышает упругость кожи, выравнивает ее тон и борется с пигментацией. Ретинол также обладает противовоспалительным действием и способствует регенерации эпидермиса, стимулируя выработку коллагена, эластина и фибронектина.

Кроме того, в составе средства масло семян шиповника, витамин Е, кокосовое и оливковое масла, сквалан и смола мастикового дерева. Эти ингредиенты усиливают защитные функции кожи и целостность естественного кожного барьера.

"Абсолютное преображение" для контура глаз и губ от Darphin

"Абсолютное преображение" для контура глаз и губ — новый крем от бренда Darphin, который воздействует сразу на два участка с нежной кожей, помогая восстановить контуры, разгладить и осветлить кожу.

Средство нового поколения было создано на основе передовых научных разработок и на 88 процентов состоит из натуральных ингредиентов, которые способствуют выработке коллагена, эластина и липидов.

При регулярном применении крема Stimulskin Plus Eye & Lip кожа век становится более упругой, сокращаются возрастные и мимические морщины, а также носогубные складки и темные круги под глазами.

Тканевые маски для лица от Frudia

В октябре ассортимент тканевых фруктовых масок для лица Frudia пополнился тремя новыми средствами, которые мгновенно преображают кожу, даря ей свежесть, гладкость и здоровое сияние.

Все маски щедро пропитаны эссенцией и плотно прилегают к лицу, но при этом пропускают воздух, не создавая парникового эффекта.

Маска с лимоном заряжает кожу энергией и осветляет ее. Кроме того, органические кислоты, которые содержатся в лимоне, повышают упругость кожи и придают ей сияние.

Маска с маракуйей содержит AHA-кислоты, которые очищают эпидермис от избытка себума, повышают тонус и упругость кожи, выравнивают ее тон.

Маска с ананасом эффективна против морщин, воспалений и отеков. Энзимы в экстракте ананаса обладают мягким отшелушивающим эффектом, что стимулирует обновление клеток кожи, разглаживая и освежая ее.

Увлажняющее очищающее пенящееся масло от CeraVe

Новое увлажняющее очищающее пенящееся масло от CeraVe обогащено церамидами и триглицеридами, которые эффективно и деликатно очищают кожу, не повреждая ее защитный барьер.

Средство не оставляет жирной пленки на коже, успокаивает ее и обеспечивает длительное ощущение увлажненности.

Увлажняющее очищающее пенящееся масло подходит для всех членов семьи, в том числе младенцев от одного месяца.

Универсальный крем для жирной и комбинированной кожи от Anna Sharova

Новинкой в этом месяце порадовал и российский бренд косметики Anna Sharova. Так, ассортимент марки пополнился универсальным кремом для жирной и комбинированной кожи.

У средства легкая текстура — после нанесения на коже не остается ощущения жирности и липкости. Крем обеспечивает защиту барьерной функции кожи, выравнивает тон и предотвращает появление высыпаний.

Средство подходит как для дневного, так и для ночного ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте. Кроме того, его можно использовать во время беременности и в период грудного вскармливания.

Презентация продукта, к слову, была приурочена ко Всемирному месяцу борьбы против рака груди. Таким образом бренд хотел напомнить о том, что важно заботиться о своем здоровье и регулярно проходить комплексное обследование.

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