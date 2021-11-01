Из космоса на Мальдивы: Юлия Пересильд отдыхает с детьми и семьей на островах

Вадим Карасев

37-летняя Юлия Пересильд продолжает восстанавливаться после своей космической командировки на МКС. Пройдя все необходимые процедуры после возвращения на Землю и в каком-то смысле научившись заново стоять на ногах, актриса вместе с двумя дочерьми Анной и Марией и родителями улетела отдыхать к океану.

По совету своего друга и коллеги Андрея Бурковского Юлия отправилась на Мальдивские острова. По словам Пересильд, Андрей и помог ей в кратчайшие сроки организовать эту поездку. На излюбленные российскими звездами Мальдивы Юлия прилетела впервые и сейчас не скрывает своего восхищения местными красотами в новых постах в инстаграме.





Юлия Пересильд

Друзья познаются в беде... Это гон. Спасибо Андрею Бурковскому, что я здесь. Ты увидел меня и сказал: "Юлек! Пожалуйста, отдохни! Тебе надо!". И все организовал. Здесь волшебно! Я в первый раз на Мальдивах. Красиво! И океан — это волшебство! Наслаждаемся первыми часами здесь,

— поделилась эмоциями Пересильд.





Юля уже успела сделать фото в бикини, запечатлеть красивый закат на побережье и даже познакомиться с гигантскими скатами. За несколько дней отдыха на островах Пересильд успела осознать, что очень редко позволяет себе отдыхать, дышать океанским воздухом, проводить время с родными и просто наслаждаться красотой природы. Актриса выразила надежду, что теперь будет делать это гораздо чаще.

Легкость бытия... Легкость... Как этому научиться? Как сохранить это в себе? Такие редкие секунды. И вдруг легкость, ясность, простота. Музыка... Тишина, которую прерывают счастливые крики детей, но это тоже музыка,

— погрузилась Пересильд в философские рассуждения на берегу океана.

Последние полгода актрисе действительно было не до отдыха. Она проходила профессиональную подготовку перед историческим полетом в космос, а параллельно успевала работать над другими проектами и даже посещать кинофестивали. В уникальную командировку на МКС вместе с кинорежиссером Климом Шипенко Пересильд отправилась 5 октября. В космосе они провели 12 дней и за это время успели снять много материала для научно-просветительского фильма "Вызов" — первого фильма, съемки которого проходили в условиях реальной невесомости.









Яна Марковская