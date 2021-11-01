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"Это мерзко": актриса Яковлева пожаловалась на домогательства известного режиссера

"Это мерзко": актриса Яковлева пожаловалась на домогательства известного режиссера

60-летняя актриса Алена Яковлева пожаловалась на домогательства "известного режиссера", который обещал сделать ее популярной и востребованной взамен на массаж, сообщает "Вечерняя Москва".

Как отмечается, инцидент с домогательствами произошел на "Мосфильме" прямо на съемочной площадке.

"Я грубо сказала: "Пошел…". И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так... Мне противно… Я не могу переступить через себя. Это мерзко", - заявила Яковлева.

Также актриса поделилась воспоминаниями о еще одной истории - влиятельный в киноиндустрии человек в свое время пригрозил испортить ей карьеру, если она откажется от интимной связи. Но Яковлева не согласилась на эти условия, из-за чего была вычеркнута на 15 лет.

"Просто вычеркнули. Это ведь сейчас снимаются бесконечные сериалы, 500 телекомпаний, кинокомпаний и всего остального... А тогда это были, ну не знаю, "Мосфильм", киностудия Горького, и все. И если ты делал какие-то "неправильные" телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат. Но я совершенно об этом не жалею, абсолютно. Значит, такая судьба", - отметила звезда.

Кроме того, Алена Яковлева высказалась о жертвах харассмента в США. "Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Не осуждаю никого, но вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15–20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству. Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой", - сказала актриса.

Как писал NEWSTES, ранее Панин обвинил в домогательствах легендарного советского актера.

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По материалам: uposters.ru

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