Какую правильно выбрать ржаную муку для выпечки хлеба

Роман Иванов

Производство качественной ржаной обдирной муки по самым низким ценам – наша забота. Сорт обдирной ржаной муки представляет собой неоднородную массу зерновых частиц. Общая масса ржаной муки состоит из больших и маленьких зернышек, которые можно заметить невооруженным глазом.

По ссылке https://uladar.by/products/muka/muka-rzhanaya-khlebopekarnaya-obdirnaya-gost-7045-90/ ржаная мука для хлеба от производителя УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» представлена в широком ассортименте по самой выгодной цене.

Хлеб из ржаной муки полезен

Оттенок обдирной ржаной муки для хлеба – светло-кремовый, возможен с сероватым оттенком. Качественная ржаная мука состоит из множества полезных компонентов, основным из которых является мучнистое ядро. Мучнистое ядро (в профессиональном использовании – эндосперм) должно составлять не менее 80% общего количества ржаной муки. Именно в том компоненте содержатся все те элементы для создания качественной муки или круп. В мучнистом ядре содержатся все необходимые витамины, которые требуются человеку для укрепления иммунитета, а также для долговременного насыщения.

Для чего необходима ржаная обдирная мука?

Мы производим ржаную обдирную муку в соответствие со всеми требованиями к производству муки. Данный вид ржаной муки используется для:

Производства пива.

Изготовления хлебобулочных изделий (например, пряники, песочное или злаковое печение).

Выпекания хлеба.

Ржаная мука для хлеба

Однако чаще всего ржаную обдирную муку используют в последних вариантах – для выпекания хлеба и хлебобулочных изделий. Суть в том, что данная мука отлично подходит гастрономии: она обретает свежий аромат и обладает повышенной стойкостью к черствости. Для разнообразия, в тесто их ржаной обдирной муки нередко добавляют различные сухофрукты, изюм, орехи и прочие наполнители. Это позволяет готовому продукту обладать насыщенным вкусом с полезными свойствами.

Работать с тестом, в котором присутствует ржаная обдирная мука – нелегко. За счет высокой концентрации такого элемента, как клейковина, тесто обретает тяжелую структуру и становится слишком липким. Однако данная проблема легко решается добавлением небольшого количества пшеничной муки в готовое тесто (с последующим смешиванием).

Полезные свойства изготавливаемой ржаной обдирной муки подтверждены международными сертификатами качества. Также наше производство заботится об окружающей среде, поэтому с 2009 года в технологический процесс была внедрена система управления, которая позволяет создавать продукт без вреда для природы.