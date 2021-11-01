Коллеги Анджелины Джоли по фильму "Вечные" рассказали, как два года назад она устроила для них вечеринку в честь Хэллоуина

Вадим Карасев

Вчера во всем мире отмечали Хэллоуин — праздник, который уже давно снискал любовь не только на Западе. Зарубежные и российские знаменитости устраивали костюмированные вечеринки, вырезали тыквы и демонстрировали свои образы, в которые решили перевоплотиться по случаю праздника.

А вот коллеги 46-летней Анджелины Джоли по фильму "Вечные" вспомнили о вечеринке, которую актриса устроила для них еще до пандемии. Джемма Чан поделилась архивными снимками и показала, как они отметили праздник в 2019 году. Тогда они снимались в фильме на Канарских островах, и Анджелина решила собрать их всех вместе за пределами съемочной площадки.





Лорен Ридлофф и Анджелина Джоли

Джоли была одета в костюм жирафа. Ее коллега Лорен Ридлофф рассказала, что актриса пришла в забавном наряде и туфлях на каблуках. Джема Чан повторила образ героини Умы Турман в фильме "Криминальное чтиво", а Ричард Мэдден предстал в образе скелета.





Ричард Мэдден и Джемма Чан

Во время съемок команда фильма так сдружилась, что и Рождество они отметили все вместе. Тогда инициатором праздника выступила Сальма Хайек. Вместе с Анджелиной Джоли они организовали на съемочной площадке рождественский рынок, чтобы все могли сделать праздничные покупки.

В этом году Хэллоуин пришелся на разгар промотура фильма "Вечные", так что, вероятно, актерский состав сейчас сосредоточен на нем, поэтому собраться вместе на праздник они не смогли.

Мариана Панкина