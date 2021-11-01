Конкурс «Воспитать Человека» объединил более 4 тысяч педагогов

Завершился первый этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать Человека». В нём приняли участие более четырех тысяч человек из 85 регионов страны. Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России.

Педагогические работники, администрация и другие представители образовательных организаций и общественных объединений стали участниками профессионального соревнования в 14 номинациях, среди которых – номинация для классных руководителей «Воспитание классного коллектива», номинация для тренеров «Воспитание личностей», номинация «Лучший руководитель школьного музея» и другие.

В этом году при поддержке Российского движения школьников также организована специальная номинация «Навигаторы детства» для сотрудников образовательных организаций, занимающих должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Сейчас экспертными комиссиями оцениваются представленные материалы и подводятся промежуточные итоги. Финальные мероприятия конкурса пройдут с 22 ноября.

Подробная информация размещена на официальном сайте Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, а также на официальном сайте конкурса.