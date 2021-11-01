Крашенинников предложил включать машиноместа в состав объектов недвижимости

13:22 Автор: Виктория Карташева

Необходимо уточнить понятие «земельный участок» и включить машиноместа в состав объекта недвижимости. Соответствующие поправки к законопроекту о едином гражданско-правовом режиме для жилых и нежилых помещений предложил внести глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Отмечается, что законопроект закрепляет и конкретизирует положения о каждом объекте недвижимости — зданиях, сооружениях и помещениях. Так, он предусматривает одинаковые правила для владения и пользования ими

По словам Павла Крашенинникова, сейчас в законодательстве таких положений нет. Из-за этого, к примеру, требуются дополнительные пояснения, если собственник нежилых помещений в офисном центре или другом похожем здании владеет долей в праве собственности на общее имущество здания.

Заявление о регистрации недвижимости можно будет подать через нотариуса

Проект закона, в частности, дополняет Гражданский кодекс двумя главами — «О праве собственности на недвижимость» и «Недвижимые вещи». По словам парламентария, одна из статей новой главы распространяется на все объекты недвижимости и предусматривает общие принципы для образования недвижимых вещей. Помимо этого, будет регулироваться возникновение права собственности на отдельные объекты и его особенности.

Крашенинников заявил, что в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта он сформировал ряд поправок. В том числе, речь идёт об учёте бесхозяйных линейных объектов и праве владельцев жилья на долю земельного участка, а котором дом расположен с учётом элементов озеленения и благоустройства и других объектов.

У машиноместа в многоквартирном доме появится адрес

«Значительная часть граждан и большинство юридических лиц являются собственниками различной недвижимости. Разного рода неясности, умолчания и неточности в действующем гражданском законодательстве нередко становятся препятствиями на пути реализации их имущественных прав и законных интересов», — заключил Крашенинников.

По его мнению, принятие законопроекта позволит устранить пробелы в законодательстве и будет способствовать развития рынка недвижимости в России.

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал законопроект, который упрощает процедуры подготовки к приватизации имущества стоимостью менее 100 миллионов рублей, находящегося в казне.

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