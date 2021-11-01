Лучшие Форекс-брокеры 2021

Роман Иванов

Финансовые рынки подвержены сильным изменениям за счет внешних факторов. На состояние финансового рынка может влиять что угодно: политические обстоятельства в конкретной стране и мире, мировые события, веяния моды, экономические показатели различного масштаба и не только.

Вследствие постоянного изменения финансовых рынков во всем мире, с таким же стремлением должна эволюционировать и Ваша торговая система. Детальную аналитику наиболее популярных форекс-брокеров можно просмотреть по ссылке https://forexgid.ru/analytics-cat/. Благодаря многогранному обзору, решения, принятые трейдером, будут полными и взвешенными, с учетом всех рисков. Трейдер, который постоянно находится в информационном потоке с четкой стратегией в голове, иногда нуждается в стороннем взгляде. Это необходимо для целостности видения картины со всех ее сторон, а не только через призму стратегии самого трейдера.

Alpari

Alpari (Альпари) – одна из первых брокерских компаний на Форекс-рынке, основанная в девяностых годах прошлого столетия. Альпари предоставили людям возможность инвестиций в успешных (или подающих надежды) трейдеров. Впоследствии эта функция обрела название «памм-счета». Брокерская компания Alpari ведется свою деятельность в более, чем тридцати странах по всему миру. Деятельность столь крупной компании регулируется тремя организациями.

Для трейдеров, которые лишь начинают свой путь в мире форекс-рынка, Alpari предоставляют бесплатную информацию для изучения строения и функций финансовых рынков. Некоторое время назад крупное агентство Интерфакс признало брокерскую компанию Альпари как самого доступного брокера для российских трейдеров.

Одним из главных преимуществ Alpari является удобство и функционал онлайн-сервисов. На площадке брокерской компании Альпари присутствует калькулятор трейдера, конвертер валют, сервисы для контроля памм-счетов и многое другое.

RoboForex (РобоФорекс) Ltd

Начал свою деятельность гораздо позже Альпари, в 2009 году. Однако за это время брокерская компания достигла звания международного брокера, функционируя более, чем в 150 странах. За все время существования компании, РобоФорекс открыли более 2 миллионов счетов клиентов со всего света.

РобоФорекс являются участниками компании, которая занимается регулированием спорным моментов между клиентами и компанией, причем брокеры RoboForex имеют в ней права категории «А». Это подразумевает, что компенсационный фонд гарантирует выплаты до 20 000 евро в различных ситуациях.