Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый месяц и новая неделя. Это значит, что наступает время перемен. Советы астрологов, собранные в лунном календаре, подскажут, как сделать этот день счастливым и удачным.

Эксперты отмечают, что это будет очень важный день. Если вы встретите большое количество неудач на своем пути, не переживайте, ведь у вас есть сегодня возможность исправить свою судьбу. Это благоприятный день для того, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Фаза Луны: начинается 26 лунный день. Луна продолжает убывать в Деве. Это значит, что мы сегодня будем получать удовольствие даже от самых мелких радостей. Намечаются некоторые духовные перемены. Луна поможет установить внутреннее равновесие, пересмотреть отношение к привычным делам, сделать правильный выбор.

Магнитные бури 1 ноября: по словам метеорологов, Солнце спокойно и не преподнесет неприятных сюрпризов. Магнитных бурь в этот день точно не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

взаимная помощь;покупки;уборка;напористость;завершение важных дел.бахвальство;зависть;пассивность.

Нас ждет идеальный день для перестановки мебели, генеральной уборки и масштабной стирки тяжелых громоздких вещей (например, штор). Но планируя домашние дела, астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru не рекомендуют браться за те дела, которые вас раздражают. При желании домашние дела можно перенести на другой день.

Что надеть в этот понедельник

Для достижения удачи в этот день эксперты советуют выбирать пастельные, приглушенные тона в одежде. Хорошее решение — это одежда без ярких вставок и необычных принтов. Ваш образ не должен быть аляповатым. Спокойные тона и классический стиль позволят стать хозяйкой (или хозяином) этого дня, расположив к себе луну в Деве.

Из украшений стоит отдавать предпочтение изделиям из керамики и дерева. Такие материалы наилучшим образом синхронизированы с убывающей Луной и стихией Земли. Из минералов полезно выбирать сегодня опал, оникс.

Любовь и отношения 1 ноября

Что сегодня точно не стоит делать, так это поучать других. Если хочется помочь близкому человеку, лучше дать ему возможность ошибаться и самостоятельно анализировать свои поступки. Особенно важно это в общении с детьми. Дайте им возможность почувствовать себя взрослыми. Не подавайте им дурного примера.





Самое опасное чувство, которое может разрушить любые деловые, дружеские или любовные отношения — зависть. Дева располагает к семейному ужину, взаимной поддержке, совместным делам. Все это позволит укрепить связь с родственниками или второй половинкой. Не стоит проводить этот день в полном одиночестве.

Финансы и работа в 26 лунный день

Сегодня Луна в Деве предлагает вернуться к старым, незавершенным делам. День не подходит для пассивности и отдыха. Активность, решительность, напор — вот ключи к успеху. Астрологи советуют творчески подходить к любому делу.

26 лунный день — лучшее время, чтобы начать что-то новое. Также полезно будет совершать обдуманные покупки. Приобретение практичных вещей — отличная идея для сегодняшнего дня. Также полезным будет приобретение недвижимости. Это благоприятное время для финансовых вливаний в бизнес. Можно открывать новый счет в банке и менять валюту.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Самое главное сегодня — не поддаваться отрицательным эмоциям. Все трудности и проблемы этого дня стоит воспринимать как возможность стать сильнее. Испытание на прочность удастся пройти только с сохранением душевного спокойствия.

В этот понедельник нам противопоказана пассивность. С другой стороны, не стоит тратить всю энергию на достижение своих целей слишком быстро. Луна убывает, поэтому не станет восстанавливать активно наши силы. Лучше отвести время начатым делам, физическим упражнениям и пешим прогулкам. Полезно будет посещать бассейн, выезжать на природу.