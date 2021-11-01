Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года

Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года

Осенью работы в домашнем саду не прекращаются, и растения требуют ухода. В лунном календаре на ноябрь 2021 года содержатся рекомендации для цветоводов, призванные облегчить уход за комнатными цветами и не допустить их гибели.


Осенний период — время, когда большинство растений замедляют свой рост, однако комнатные цветы требуют ухода по-прежнему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ухаживать за своими растениями по лунному календарю, чтобы обеспечить им оптимальный уход и не навредить любимым цветам.

1 ноября: Луна убывает в созвездии Девы. Этот день подходит для ухода за растениями, однако для пересадки это время неблагоприятно. Цветоводы смогут заняться рыхлением почвы, удобрением цветущих растений.

3 ноября: Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Весов. В этот день растения лучше не беспокоить и знаться подготовкой почвы для будущих пересадок. Можно также отрегулировать освещение, чтобы цветам хватало света для нормального развития.

4, 5 ноября: два дня Луна пробудет в созвездии Скорпиона, и 5 числа будет Новолуние. Это время подходит для ухода за растениями, но не для пересадки и посадки новых цветов.

10, 11 ноября: Луна в Водолее — время для бережного ухода. В эти дни можно устроить растениям теплый душ, чтобы избавить листья от пыли. Цветоводам важно создать хорошие условия и следить за влажностью, которая в холодное время года мала из-за включенных приборов отопления.


12 ноября: Луна в созвездии Рыб в этот день не так доброжелательна, поэтому пересадку растений лучше отложить в пользу умеренного полива и рыхления почвы. Работа с корнями нежелательна из-за большой вероятности занести инфекцию.

15, 16 ноября: рост Луны в Овне — время для борьбы с болезнями и вредителями. В этот период цветы нуждаются в бережном уходе. Стричь, прищипывать и пересаживать растения не стоит из-за возможности замедлить их рост.

17, 18 и 19 ноября: под влиянием созвездия Тельца растениям важно обеспечить правильный уровень влажности и света. 19 числа, в день Полнолуния, растениям потребуется отдых.

20, 21 ноября: убывающая Луна переходит в созвездие Близнецов. Энергетика этих дней подходит для укоренения отростков и высевания семян. Пересадка растений нежелательна.

25, 26 ноября: Луна и неплодородное созвездие Льва — не время для пересадки цветов. В эти дни занимаются профилактикой заболеваний, приобретают необходимые инструменты для ухода за цветами, готовят почву и горшки для новых цветов.

27, 28 ноября: Луна в созвездии Девы. Энергетика этих дней не подходит для пересадки. Цветоводам важно следить за состоянием почвы, чтобы не допустить переувлажнения и загнивания корневой системы.


Благоприятное время для пересадки растений

2 ноября: Луна в Весах продолжает убывать. Этот день подходит для бережной пересадки растений, а также для рассаживания разросшихся кустов. Можно также заняться выращиванием цветов через черенки и листья.

6, 7 ноября: начало своего роста Луна проведет в Стрельце. Оба дня подходят для работы с корнями, пересадки цветов и высадки новых растений. Выращивать можно и зелень через семена, а также приобретать новые растения в свою коллекцию.

8, 9 ноября: рост Луны продолжается в созвездии Козерога. При необходимости цветоводы могут пересадить растения, а также обрезать разросшиеся ветви. Не лишней будет и подкормка тех цветов, которые в скором времени собираются зацвести.

13 и 14 ноября: Луна в Рыбах — отличное время для активной работы в зимнем саду. Растения, пересаженные в это время, быстро приживутся и будут обладать отменным здоровьем.

22, 23 и 24 ноября: Луна в союзе с созвездием Рака — прекрасное время для пересадки растений. В этот день можно заниматься уходом за капризными растениями, вносить жидкие удобрения и кронировать древесные кустарники.

29, 30 ноября: Луна в Весах — отличное время для пересадки, высаживания новых растений, приобретения новых цветов. Бережный уход и забота помогут цветам активно развиваться и радовать прекрасными соцветиями.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил спектакль с Бузовой
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил
Google презентовал Android для ноутбуков
Google презентовал Android для ноутбуков
Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл
"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках
"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое
Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на весь день
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на
Южная Корея показала свой аналог российского Су-75 Checkmate
Южная Корея показала свой аналог российского Су-75 Checkmate
Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления Путина о возможном повышении цен на нефть
Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления
Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году
Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет

Топ на сегодня

Велесова ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года: традиции, приметы и обряды
Велесова ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года: традиции, приметы и
В Армении погиб российский пограничник
В Армении погиб российский пограничник
На Украине заявили о прекращении поставок угля из России
На Украине заявили о прекращении поставок угля из России
Маленькие хитрости: как завязать шнурки на обуви, чтобы привлечь удачу и защитить себя
Маленькие хитрости: как завязать шнурки на обуви, чтобы привлечь
"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в Лос-Анджелесе
"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в

Еще по теме

Лунный календарь комнатных растений на сентябрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на май 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на февраль 2021 года