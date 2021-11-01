Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Осенью работы в домашнем саду не прекращаются, и растения требуют ухода. В лунном календаре на ноябрь 2021 года содержатся рекомендации для цветоводов, призванные облегчить уход за комнатными цветами и не допустить их гибели.

Осенний период — время, когда большинство растений замедляют свой рост, однако комнатные цветы требуют ухода по-прежнему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ухаживать за своими растениями по лунному календарю, чтобы обеспечить им оптимальный уход и не навредить любимым цветам.

1 ноября: Луна убывает в созвездии Девы. Этот день подходит для ухода за растениями, однако для пересадки это время неблагоприятно. Цветоводы смогут заняться рыхлением почвы, удобрением цветущих растений.

3 ноября: Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Весов. В этот день растения лучше не беспокоить и знаться подготовкой почвы для будущих пересадок. Можно также отрегулировать освещение, чтобы цветам хватало света для нормального развития.

4, 5 ноября: два дня Луна пробудет в созвездии Скорпиона, и 5 числа будет Новолуние. Это время подходит для ухода за растениями, но не для пересадки и посадки новых цветов.

10, 11 ноября: Луна в Водолее — время для бережного ухода. В эти дни можно устроить растениям теплый душ, чтобы избавить листья от пыли. Цветоводам важно создать хорошие условия и следить за влажностью, которая в холодное время года мала из-за включенных приборов отопления.

12 ноября: Луна в созвездии Рыб в этот день не так доброжелательна, поэтому пересадку растений лучше отложить в пользу умеренного полива и рыхления почвы. Работа с корнями нежелательна из-за большой вероятности занести инфекцию.

15, 16 ноября: рост Луны в Овне — время для борьбы с болезнями и вредителями. В этот период цветы нуждаются в бережном уходе. Стричь, прищипывать и пересаживать растения не стоит из-за возможности замедлить их рост.

17, 18 и 19 ноября: под влиянием созвездия Тельца растениям важно обеспечить правильный уровень влажности и света. 19 числа, в день Полнолуния, растениям потребуется отдых.

20, 21 ноября: убывающая Луна переходит в созвездие Близнецов. Энергетика этих дней подходит для укоренения отростков и высевания семян. Пересадка растений нежелательна.

25, 26 ноября: Луна и неплодородное созвездие Льва — не время для пересадки цветов. В эти дни занимаются профилактикой заболеваний, приобретают необходимые инструменты для ухода за цветами, готовят почву и горшки для новых цветов.

27, 28 ноября: Луна в созвездии Девы. Энергетика этих дней не подходит для пересадки. Цветоводам важно следить за состоянием почвы, чтобы не допустить переувлажнения и загнивания корневой системы.

Благоприятное время для пересадки растений

2 ноября: Луна в Весах продолжает убывать. Этот день подходит для бережной пересадки растений, а также для рассаживания разросшихся кустов. Можно также заняться выращиванием цветов через черенки и листья.

6, 7 ноября: начало своего роста Луна проведет в Стрельце. Оба дня подходят для работы с корнями, пересадки цветов и высадки новых растений. Выращивать можно и зелень через семена, а также приобретать новые растения в свою коллекцию.

8, 9 ноября: рост Луны продолжается в созвездии Козерога. При необходимости цветоводы могут пересадить растения, а также обрезать разросшиеся ветви. Не лишней будет и подкормка тех цветов, которые в скором времени собираются зацвести.

13 и 14 ноября: Луна в Рыбах — отличное время для активной работы в зимнем саду. Растения, пересаженные в это время, быстро приживутся и будут обладать отменным здоровьем.

22, 23 и 24 ноября: Луна в союзе с созвездием Рака — прекрасное время для пересадки растений. В этот день можно заниматься уходом за капризными растениями, вносить жидкие удобрения и кронировать древесные кустарники.

29, 30 ноября: Луна в Весах — отличное время для пересадки, высаживания новых растений, приобретения новых цветов. Бережный уход и забота помогут цветам активно развиваться и радовать прекрасными соцветиями.