Малоизученного полосатого филина впервые сфотографировали в дикой природе

Вадим Карасев

Британский орнитолог Джозеф Тобиас и эколог Роберт Уильямс сумели сфотографировать представителя крайне редкого вида сов — полосатого филина (Bubo shelleyi).

Полосатый филин, или филин Шелли — одна из крупнейших в мире сов, обитает в тропических лесах Центральной и Западной Африки. Он входит в число наименее изученных видов птиц в мире. Лишь около двадцати экземпляров за всю историю попало в руки зоологов. Длина полосатого филина составляет от 53 до 61 см, а вес — более 1 кг. Предположительно, общая численность этого вида составляет 1500–7000 птиц, и полосатый филин, несомненно, находится под угрозой из-за продолжающихся вырубок лесов в местах его обитания.

Вид был описан в 1872 году по экземпляру, полученному от местного охотника в Гане Ричардом Боудлером Шарпом, хранителем коллекции птиц в Музее естественной истории в Лондоне и основателем Клуба британских орнитологов. С 1870-х годов в Гане полосатого филина не наблюдали, но были эпизодические наблюдения его в Либерии, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Гвинее и Сьерра-Леоне. Единственными существующими фотографиями были зернистые изображения, сделанные в 1975 году в Антверпенском зоопарке, и размытое пятно, снятое в Конго в 2005 году.

Тобиас и Уильямс 16 октября нынешнего года посетили лес Атева в Гане и потревожили огромную птицу во время ее дневного отдыха на дереве. «Он был настолько большим, что сначала мы подумали, будто это орел. К счастью, он сидел на невысокой ветке, и когда мы подняли бинокль, у нас отвисли челюсти. В тропических лесах Африки нет другой такой совы», — говорит Джозеф Тобиас. Исследователи видели филина только 10–15 секунд, но за это время им удалось сделать фотографии, подтверждающие идентификацию вида благодаря характерным черным глазам, желтому клюву и огромному размеру, которые в совокупности исключают всех других африканских лесных сов.

«Мы надеемся, что это наблюдение привлечет внимание к лесу Атева и его важности для сохранения местного биоразнообразия, — говорит Уильямс. — Надеюсь, открытие такой редкой и великолепной совы усилит действия по спасению одного из последних диких лесов в Гане».