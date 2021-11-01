Минпросвещения России продолжает сбор предложений от педагогов

Минпросвещения России организовало сбор предложений по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С середины сентября текущего года на почту [email protected] поступило более 300 обращений из всех регионов России.

Наибольшее количество жалоб поступило из Омской области и Забайкальского края, а самыми популярными темами писем стали излишняя отчётность педагогов, необходимость сокращения бюрократической нагрузки, низкая заработная плата педагогов.

«Мы понимаем, что в школьном образовании есть моменты, требующие прояснения. Сбор предложений помогает нам лучше понимать ситуацию и запрос педагогов. Все письма я смотрю лично, и мы уже сделали очень многое для снижения нагрузки на учителей. Далее мы будем решать вопросы точечно, в конкретных регионах, откуда поступают обращения», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также, по словам Министра, такой сбор предложений будет проходить ежегодно.

В своих запросах педагоги предлагают ограничить отчётность исключительно четырьмя документами, перейти на электронный формат заполнения отчётности, исключить дублирование при заполнении отчётов, снять нагрузку с педагогов по ведению внеурочной деятельности. Они также говорят о необходимости создания единого калькулятора расчёта заработной платы учителя и увеличения зарплаты педагогов в связи с ростом нагрузки.