"Моя любовь родилась": Диана Пожарская и Оксана Фандера трогательно поздравили с днем рождения Ивана Янковского

Вадим Карасев

На прошедших выходных звезды массово отмечали Хэллоуин, но были у некоторых и личные праздники. Так, актер Иван Янковский 30 октября отметил день рождения — внуку легендарного актера Олега Янковского исполнился 31 год.





Иван Янковский

В этот день Иван принимал поздравления от семьи и друзей, но самыми трогательными (и, конечно, вызывавшими интерес у публики) стали поздравления от его мамы, 53-летней Оксаны Фандеры, и его возлюбленной, 29-летней Дианы Пожарской, с которой Иван воспитывает сына Олега. Напомним, что отцом Янковский-младший стал совсем недавно: ребенок появился на свет 26 июня 2021 года.





Иван Янковский с сыном ОлегомИван Янковский и Диана Пожарская

В своем поздравлении Оксана Фандера не забыла перечислить все ипостаси сына, ну а к архивным детским фото Ивана добавила и актуальные снимки, на которых он запечатлен с Дианой и их ребенком.

Внук, сын, брат, муж, отец, друг, ты — спутник всех, прививка от всех недуг. Спасибо, что состоялся внутри. С Днем Рождения, светлый внутри и снаружи. Любим (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала Оксана.





Оксана Фандера с сыном Иваном





Диана Пожарская и Иван Янковский

Диана Пожарская была не так многословна, но тоже весьма эмоциональна.

Моя любовь сегодня родилась!

— написала девушка, опубликовав серию снимков с любимым.













На одном из кадров она нарисовала символ "инь-ян". В китайской философии он обозначает взаимодействие крайних противоположностей, которые взаимно дополняют друг друга и образуют баланс, который невозможен без одной из половинок символа (не может быть черного без белого, и наоборот).





Напомним, что Иван и Диана подтвердили свои отношения в марте этого года — слухи о романе появились раньше, но Диана одно время их упорно отрицала.

В июне влюбленные впервые стали родителями. Своего сына они назвали в честь дедушки Ивана, народного артиста СССР Олега Янковского.





Отец Ивана Филипп Янковский рассказал, что он не оказывал никакого влияния на молодых родителей и не убеждал их назвать ребенка в честь своего знаменитого отца и основателя актерской династии.

Мы с Оксаной никакого отношения к этому не имеем. Родители сами так решили. Когда я позвонил своему другу Вове Машкову и сказал: "Все, я дед!", он спросил: "Ну поздравляю, счастья. Как назвали?". Отвечаю: "Олегом". — "Ну, у вас, у Янковских, фантазия-то не особенно работает!". Мы посмеялись, конечно. Но вот так оно все получается,

— рассказал Филипп Янковский.





Филипп Янковский с сыном Иваном

Поздравила Ивана и его сестра Лиза Янковская, опубликовав фото из семейного архива, которое сделала их мама. Сейчас Лиза также активно развивает свою актерскую карьеру. Так, недавно вышел сериал "Пропавшая", где она сыграла главную роль.





Лиза и Иван Янковские

В знаменитой семье избранницу Ивана Диану Пожарскую, похоже, приняли хорошо. Так, Оксана Фандера публикует фото сына с избранницей у себя в инстаграме, в том числе и с семейных посиделок и праздников.

Напомним, что познакомились Диана и Иван на съемках фильма "Чемпион мира". Ранее Пожарская была замужем за режиссером Артемом Аксененко, а Иван семь лет встречался с дочерью рок-музыканта Константина Кинчева Верой.





Диана Пожарская с Иваном Янковским и его семьейНадя Бесчетникова