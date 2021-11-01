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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартует во всех регионах

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартует во всех регионах

Школьный этап самого масштабного интеллектуального конкурса, охватывающего миллионы учащихся с 4-го по 11-й класс, завершён. В этом этапе всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) приняли участие на 110 тысяч ребят больше, чем в прошлом году. В топ-5 самых популярных предметов вошли математика, русский язык, английский язык, биология и литература.

Олимпиада проводится по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный – всероссийский финал.

По завершении школьного этапа стартует муниципальный. В каждом регионе установлены свои даты его проведения для каждого предмета, но завершится он должен не позднее 25 декабря.

В порядок проведения олимпиады внесены корректировки, определяющие условия для участников с ограниченными возможностями здоровья. Так, на олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребенку-инвалиду занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки.

Изменения коснулись и регламента проведения регионального и заключительного этапов: задания выполняются в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Устные ответы тоже записываются. Письменные и устные работы проверяются не менее чем двумя членами жюри. При проведении ВсОШ могут присутствовать общественные наблюдатели, представители Минпросвещения, Рособрнадзора и даже СМИ.

Призёры и победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет и дают льготы при поступлении в российские вузы по соответствующему профилю.

# Общество
По материалам: edu.ru

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