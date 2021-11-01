На Украине дали совет Байдену о том, как разобраться с Россией

Вадим Карасев

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что президенту США Джо Байдену не следовало отказываться от санкций против оператора газопровода "Северный поток 2". Иначе, считает он, Москва продолжит "манипулировать" энергоносителями в политических целях.

"РФ это делала, делает и будет продолжать. Манипулировать потоками газа во вредных политических целях", – написал он в Facebook. – "Мы убеждали и продолжаем убеждать США, что лучший вариант действий с их стороны в такой ситуации – наложить санкции на оператора Северного потока-2 до тех пор, пока РФ не прекратит это делать"

Витренко помечтал о том, что однажды точки передачи газа европейским компаниям перенесут на границу Украины и России, а Газпром потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы.

Как сообщал Ruposters, ранее украинская компания "Оператор ГТС" пожаловалась на постоянное сокращение транзита. Ее руководитель Сергей Макогон предполагает, что поток может целиком иссякнуть в любой день. При этом Украина вынуждена опираться на Россию в вопросах энергетики даже больше, чем раньше – недавно она возобновила закупки электроэнергии в соседней стране.