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На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на весь день

На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на весь день

Пища, которую мы употребляем утром, оказывает прямое влияние на наше состояние в течение всего дня. Не зря диетологи говорят, что завтрак — это самый главный прием пищи. Он способен зарядить нас энергией на весь день, а кроме того, оказывает влияние на мозговую деятельность. Осенью и зимой, когда многие испытывают упадок сил, слабость и вялость, особенно важно начинать свой день с употребления продуктов, которые помогут взбодриться и положительно скажутся на общем физическом и эмоциональном состоянии. Чем лучше всего завтракать, а от каких продуктов стоит отказаться, рассказываем в нашем материале.

Какая пища способна придать энергии

Во-первых, в таких продуктах должно содержаться достаточное количества белка и/или клетчатки — благодаря им вы будете оставаться сытыми в течение нескольких часов, а уровень сахара в крови будет в норме. Они также должны быть богаты минералами и витаминами, в частности, B12, коэнзимом Q10 и железом.

Любая еда придаст вам энергии, но разные продукты будут заряжать вас ею по-разному и на разное время,

— говорит специалист в области питания Стефани Хантер.

По ее словам, продукты, придающие энергии, обладают несколькими качествами, включая нормализацию водного обмена в организме. Сложные углеводы дольше усваиваются организмом и обеспечивают медленное и стабильное высвобождение энергии. Полезные жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, являются источником энергии. Белки и витамины группы B помогают преобразовать в энергию глюкозу.


Каких продуктов лучше избегать

В первую очередь избегать следует обработанных или пакетированных продуктов, так как в них, как правило, много сахара и химических веществ и мало белка. Так что в сторону сухих завтраков в виде хлопьев, о пользе которых так много говорят в рекламе, лучше даже не смотреть.

Сладости могут ненадолго повысить вашу энергию. Но как только инсулин высвободится, чтобы привести уровень глюкозы в крови в норму, вы захотите еще больше сладкого,

— отмечает специалист по питанию Дебора Малкофф-Коэн.


Отказаться стоит от пончиков, сладких булочек и других лакомств. В них много калорий, но мало полезных веществ. Если есть их на завтрак, к обеду вы будете чувствовать усталость и быстро проголодаетесь. Если хочется выпечки, блинов или оладий, то лучше делать их самостоятельно, используя цельнозерновую муку и не добавляя сахар. Но готовые покупать не стоит.

Внимательно следует выбирать крупы и хлеб. Те, которые состоят из очищенных и обработанных зерен, содержат гораздо меньше клетчатки, нежели их цельнозерновые аналоги. Первые гораздо быстрее усваиваются организмом, что вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови, а затем такое же быстрое его падение, что для здоровья, конечно, никакой пользы не несет.

Низкокалорийные продукты тоже не несут в себе никакой пользы. Очень часто в их составе есть добавленные сахара, которые могут снизить уровень энергии.


Продукты, которые способны зарядить энергией на весь день

1. Яйца

Одно яйцо содержит семь граммов высококачественного белка, а также железо, витамины, минералы и каротиноиды. Кроме того, яйца — продукт универсальный. Разнообразие блюд, которые можно из них приготовить, огромно — каждый наверняка сможет найти среди них те, которые придутся ему по вкусу.


2. Бананы

Если вы сладкоежка, то вот она — полезная альтернатива вредным сладостям. Будучи источником калия и витамина В6, бананы являются одними из самых питательных и подходящих продуктов для начала дня.


3. Семена чиа

Еще в древние времена племена ацтеков и майя чтили семена чиа за их способность надолго обеспечивать организм энергией. Две столовые ложки семян чиа содержат 11 граммов клетчатки, четыре грамма белка и 12 граммов углеводов. Благодаря высокому содержанию растворимых волокон семена чиа могут впитывать в 10—12 раз больше своей массы, поэтому пудинг из семян чиа на завтрак — это не только полезный, но и очень сытный вариант.


4. Нежирный творог

Это отличный малокалорийный продукт с большим содержанием белка и витамина B12, который необходим для ферментативных реакций в организме. Кроме того, он отлично насыщает.

В твороге также содержится много селена, который является антиоксидантом и играет важную роль в работе щитовидной железы.


5. Авокадо

Авокадо, в 100 граммах которого содержится 160 калорий, семь граммов клетчатки и 15 граммов полезных жиров, также богат фитонутриентами. Эти питательные вещества, содержащиеся в растительной пище, необходимы нашему организму для нормального функционирования. Авокадо — источник полезных жиров. Бояться их не стоит — они легко сжигаются и перерабатываются в энергию.


6. Овсянка

Этот сложный углевод — весьма незамысловатый продукт, который легко можно преобразовать в "быструю" энергию. Кроме того, в овсе содержится много витаминов и минералов, которые помогают процессу выработки энергии из витаминов группы В и железа. При выборе крупы следует отдавать предпочтение резаному овсу или овсяным хлопьям долгой варки.


7. Кофе

Кофе является естественным стимулятором центральной нервной системы благодаря содержанию кофеина в своем составе. Кофеин повышает мозговую активность и способствует приливу энергии и бодрости. Тем не менее злоупотреблять кофе не стоит, врачи рекомендуют пить в день не больше двух чашек этого бодрящего напитка.


8. Натуральный йогурт

В составе натурального йогурта без добавок содержится много кальция, жирных кислот и белка, что является прекрасным сочетанием для утреннего приема пищи. Кроме того, этот вариант завтрака не требует ни кулинарных навыков, ни времени на готовку — достаточно смешать йогурт с фруктами или ягодами или же добавить семена чиа, и вкусное и полезное блюдо готово.


9. Хлеб Иезекииля

Так называемый хлеб Иезекииля, или библейский хлеб, как его еще называют, готовят из органических и пророщенных цельных зерен, включая бобовые, пшено, ячмень и полбу. При этом в его составе нет ни грамма сахара, что является его главным преимуществом в сравнении с остальными видами хлеба. Поджаренные тосты из такого хлеба с ореховой пастой или авокадо прекрасно подойдут на завтрак.Искать именно хлеб Иезекииля в супермаркете не обязательно, это может оказаться действительно сложной задачей. Выбирайте любой хлеб, сделанный из цельнозерновой муки.


10. Грецкие орехи

Грецкие орехи — отличный источник полезных жиров и клетчатки, так что благодаря их употреблению вы долго будете оставаться сытыми и энергичными.


11. Фрукты + ореховая паста

Сочетание продуктов, богатых клетчаткой, сложными углеводами и белком, обеспечит вас энергией на весь день. Попробуйте съесть на завтрак любимые фрукты с арахисовой или миндальной пастой без добавок — получится просто энергетическая бомба!


12. Хумус + огурцы

Употребление огурцов, которые на 95 процентов состоят из воды, сохранит организм увлажненным, а хумус, который является отличным источником белка, клетчатки и магния, обеспечит его энергией и насытит вас на несколько часов.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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