Несколько московских баров могут закрыть на 90 дней за проведение шоу в "нерабочие дни"

Вадим Карасев

Три московских бара будут оштрафованы на сумму до 1 млн рублей за проведение развлекательных мероприятий в дни, объявленные властями столицы нерабочими. Заведениям также грозит приостановка деятельности на срок до 90 дней, сообщил сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.

Речь идет о заведениях "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction. В выходные там состоялись дискотеки и шоу без соблюдения противоэпидемических мер.

"Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты", - пояснил Романов.

Изначально штраф за подобные действия составляет 300 тысяч рублей, но если кто-то из гостей заболеет COVID-19, сумма вырастет до 1 млн, а заведение могут закрыть на 3 месяца.

Власти Москвы объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Такая экстренная мера, принятая на фоне роста заболеваемости, призвана разорвать социальные цепочки и замедлить темпы распространения коронавируса. Эпидемиологическая ситуация, по словам мэра столицы Сергея Собянина, остается напряженной. В преддверии нерабочих дней в мэрии ответили на основные вопросы, которые могут возникнуть у москвичей по этой теме.



