Новосибирский «Кванториум» проводит экскурсии для школьников и родителей

С 23 октября новосибирский детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России проводит экскурсии для школьников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Одними из первых «Кванториум» посетили учащиеся Инженерного лицея НГТУ. Они узнали о направлениях обучения и приняли участие в занятиях по направлениям, связанным с виртуальной реальностью и беспилотными летательными аппаратами.

«Такие экскурсии имеют большое познавательное значение, ведь дети знакомятся с наставниками и площадками, где проходит обучение по разноуровневым программам дополнительного образования технической направленности по основным квантам: «Промробоквантум», «IT-квантум», «Аэроквантум», «VR/AR-квантум», «Data-квантум» и «Хай-тек», – отметил руководитель детского технопарка «Кванториум» Александр Локтионов.

Экскурсионная программа будет продолжена до 23 декабря.