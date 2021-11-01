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Новые льготные кредиты бизнесу начнут выдавать с 1 ноября

Новые льготные кредиты бизнесу начнут выдавать с 1 ноября

01:17  Автор: Юлия Сапрыгина



На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер,  выделят 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил Центральный Банк России.

Получить кредит смогут субъекты малого и среднего предпринимательства из установленного Правительством перечня отраслей.

Взять деньги можно с 1 ноября до 30 декабря 2021 года. Займы будут выдавать под 4 процента годовых на срок до 1,5 лет.

Ранее льготные кредиты уже вводились на фоне ограничений из-за коронавируса. По этой программе было заключено более 16 тысяч кредитных договоров на сумму около 60 млрд рублей.


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Напомним, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены выходными. В это время не будут работать многие предприятия общепита, сферы обслуживания и другие.



#кредиты #бизнес


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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