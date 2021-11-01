Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Наступает начало новой недели и нового месяца. Нумерологи рассказали, под эгидой какого числа мы будем встречать третий месяц осени и как можно будет обрести уверенность и удачу в этот важный день.

Самыми сильными и успешными людьми сегодня будут не те, у кого в руках сконцентрирована власть и деньги, а те, кто преисполнен мудрости. Ознакомьтесь с шестью простыми жизненными истинами, которые сделают вас сильнее уже сегодня.

Число-покровитель 1 ноября 2021 года

Сегодня 1 число 11 месяца 2021 года, первый по счету день недели. Чтобы узнать, какое число будет главенствовать над остальными, нужно сложить все цифры вместе. Получаем: 1+1+1+2+0+2+1+1=9.

Этим днем будет управлять число 9. Данное число обладает сильной, но не совсем сбалансированной энергетикой, которая отчасти сможет нам помочь стать более продуктивными и сильными физически. Девятка олицетворяет непрерывное движение вперед, смену кондиций, уверенность в себе, пробуждая в людях желание побеждать любой ценой. Именно поэтому символом этого дня становится сжатый кулак. Он олицетворяет неприкрытую силу и желание становиться успешнее.





События 1 ноября из прошлого

1 ноября 1512 года впервые в истории публике был показан потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело. Это прекрасный день для творческого прорыва. Не бойтесь демонстрировать людям свои достижения.

1 ноября 1520 года был открыт Магелланов пролив. Это прекрасный день для путешествий, дальних поездок на автомобиле.

1 ноября 1963 года была открыта обсерватория с самым мощным из когда-либо построенных радиотелескопов. В этот день Девятка может помочь нам в установлении рекордов. Не бойтесь стремиться к большему.

1 ноября 1950 года было совершено покушение на президента США Гарри Трумэна. Девятка может подталкивать людей к необдуманным и дерзким поступкам. Опасайтесь тех, кто непредсказуем.

1 ноября 1993 года был основан Европейский союз. Девятка не против командной работы. Это прекрасный день для совместного труда, заведения новых отношений, дружбы.

Советы нумерологов на этот понедельник

Оставайтесь беспристрастными. Принимайте решения на основе логики, а не эмоций. Это поможет вам остаться на плаву и стать успешнее.

Продвигайте свои идеи. Помните, что они должны быть уникальными. Не перенимайте чужих идей.

Не отвечайте негативом на пренебрежительное отношение к себе. Дайте своим врагам возможность понять, что вас невозможно сломить.

Пришло время забыть про слово «хочу». Дорогостоящие приобретения, которые не имеют особого смысла, сегодня лучше не совершать.

Сегодня у многих из нас может появиться ощущение, будто все происходящее уже было раньше. Это не более чем небольшой информационный сбой в системе. Не воспринимайте подобные мысли всерьез.

Своенравные и капризные люди сегодня могут спровоцировать конфликты в семье. В этот день строго противопоказано ставить ультиматумы и ругаться.

Девятка хочет, чтобы мы с вами начали использовать на практике советы, которые получили ранее от мудрых людей.

Проекты, на которые вы возлагаете большие надежды, должны сегодня обрести успех. Не сдавайтесь.

Талисманы удачи на 1 ноября

Черный цвет в одежде. Этот оттенок крайне полезен для всех нас. Он не дает нам останавливаться на достигнутом, но и лишает нас желания рисковать. В сочетании с бирюзовым или желтым цветом черный будет еще более полезным.

Украшения из мельхиора. Если вы ветреный и склонный к риску человек, данный металл будет для вас сегодня самым полезным. Он не даст вам совершать необдуманные поступки.