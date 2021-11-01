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Оксфордский словарь назвал слово 2021 года

Оксфордский словарь назвал слово 2021 года

14:44  Автор: Кристина Стащенко



Составители Оксфордского словаря выбрали словом 2021 года понятие vax. От него образуются термины, связанные с вакцинами — вакцинация, вакцинироваться и прочие. Об этом сообщается на сайте словаря, который традиционно в ноябре озвучивает свою версию слова года. 

По информации составителей, в текущем году это понятие использовалось в 72 раза чаще по сравнению с предыдущим. «Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax», — отметили они.

В качестве примеров его употребления назвали vax sites («места для вакцинирования») и fully vaxxed («полностью привитый»). Кроме того, в период пандемии появился ряд производных неологизмов. Среди них vaxxie («вакси») — сделанное во время вакцинации фото, по аналогии с селфи. Ещё одно — vax-a-thon («ваксатон»), им называют мероприятие, в ходе которого люди массово вакцинируются. Также приводится новый неологизм vaxinista («вакциниста»), который имеет иронический оттенок. Так называют людей, которые привились и везде выставляют напоказ этот статус. Кроме того, так могут назвать людей, участвовавших в разработке, доставке или введении вакцины. 

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В прошлом году Оксфордский словарь в качестве слова года не смог выбрать одно определённое и предложил ряд популярных в то время понятий. Главным образом они были связаны с пандемией — coronavirus («коронавирус»), COVID-19, lockdown, social distancing («социальное дистанцирование»), reopening («возобновление»).

В 2019 году Оксфордский словарь выбрал термин climate emergency (климатическая чрезвычайная ситуация, требующая немедленных мер для предотвращения изменения климата и связанного с этим потенциально необратимого ущерба для окружающей среды).



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По материалам: pnp.ru

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