Октябрьский номер журнала «Вестник образования» посвящен профессиональным конкурсам

Октябрьский номер электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России посвящён всероссийским конкурсам профессионального мастерства для педагогов и образовательных организаций. В своём вступительном слове Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что профессиональные состязания занимают особое место в комплексной программе поддержки педагогов и с каждым годом совершенствуются, чтобы быть ещё более полезными учителям и давать им новые возможности для самореализации и творческого роста.

«Профессиональные конкурсы стали уникальными площадками для обмена опытом между педагогами из разных регионов. Безусловно, можно изучать методики, читать статьи коллег, но ничто не заменит возможности вживую увидеть применение этих методик, лично обсудить узкоспециальные вопросы. Это как раз можно сделать на конкурсах», – отметил Министр.

Сергей Кравцов указал на особую роль профессиональных конкурсов в совершенствовании мастерства педагогов и повышении качества образования.

«Победители конкурсов становятся примером для коллег, своеобразными наставниками, у которых можно и нужно учиться. Они – ориентиры для саморазвития, а конкурсное движение – отличный механизм, который помогает качественно менять подходы к обучению и воспитанию, взаимодействию с детьми. Каждый профессиональный учительский конкурс – стимул и для нас делать больше, применять инновации», – заявил глава Минпросвещения России.

В рубрике «Главная тема» журнала «Вестник образования» Минпросвещения России представлены эксклюзивные интервью с победителями конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России», «Мастер года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Воспитать человека», «Доброшкола».

Новый выпуск журнала – навигатор по ключевым профессиональным конкурсам Министерства просвещения, здесь представлена ключевая информация об их задачах и требованиях к участникам, порядке проведения, критериях оценивания испытаний, награждении и поощрении финалистов и победителей. Материалы журнала в том числе информируют о подробностях проведения смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы» и международного конкурса педагогических работников «Учитель-международник».

В рубрике «Точка зрения» эксперты рассказали, почему педагогам так важно принимать участие в самых разных профессиональных конкурсах, о роли конкурса «Педагог-психолог России» в помощи специалистам, которые работают с детьми с трудностями в обучении, а также о значении конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» для выявления лучшего опыта в сфере инклюзивного образования.

Новыми материалами пополнились разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий».

Рубрика «Новости» обновляется в журнале «Вестник образования» ежедневно и включает обзор наиболее значимых событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Одним из таких событий в октябре стала презентация пилотной принт-версии журнала «Вестник образования» Минпросвещения России участникам Всероссийского форума классных руководителей, а также лауреатам финишировавшего в те дни конкурса «Директор года России – 2021». Педагоги и директора школ высоко оценили выпуски журнала как источник важной информации о ключевых тенденциях в области образования и воспитания.