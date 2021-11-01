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Отвод штампосварной – назначение и применение

Специализированные детали, предназначенные с целью изменения направления отдельных участков трубы, иными словами – штампосварные отводы. Данные крутоизогнутые элементы регулярно применяются для скрепления труб под различными углами для получения перехода без видимых швов и стыков.

Несмотря на свои функции, изогнутые элементы труб имеют совсем небольшой радиус кривизны, который при обычных условиях не превышает 2 Dy. Отводы штампосварные, цена на которые минимальная на сайте завода Серебряный мир 2000, изготавливаются специально для крупных труб и трубопроводов и имеют два сварных шва продольного расположения.

В качестве исходного материала для подобных отводов используется листовая сталь. Из этого материала вырезаются заготовки при помощи штамповки. Таким образом, на выходе получается две половины будущего штампосварного крутоизогнутого отвода. После окончания вырезки заготовок, две половинки свариваются друг с другом. Такой метод помогает изготавливать отводы совершенно разных размеров, как средних, так и больших. Способ штамповки с последующим свариванием половин отвода позволяют ему выполнять свои функции, несмотря на высокое давление.

Материалы для изготовления деталей (отводов) подбираются индивидуально, с учетом всех необходимых факторов, при которых будет использоваться данный отвод. Однако, как правило, отводы гост 30753 2001 изготавливаются из углеродистой, нержавеющей или легированной стали. Крутоизогнутые отводы изготавливаются в соответствии со стандартными углами изгибом в 30, 45, 60 и 90 градусов, что позволяет использовать данные элементы в ситуациях с различными требованиями.

Применение штампосварных распространяется на большинство трубопроводов крупного диаметра. Чаще всего, крутоизогнутые штампосварные отводы используются на трубопроводах с умеренным давлением, однако, готовы выдержать и большее давление (при индивидуальных условиях изготовления). Отводы применяются на нескольких видах стали: стандартных, коррозиестойких и хладостойких. Столь широкий спектр применения штампосварных отводов делает их незаменимым элементом во время установки трубопровода большого диаметра.

После прохождения теста, во время которого подтверждается качество выполнения штампосварных отводов, завод-изготовитель обязан сертифицировать выпускаемую продукцию в соответствии с их стандартами. Больше информации о специфическом металлопрокате вы сможете найти на страницах официального сайта компании-изготовителя «СМ Деталь» пол адресу sm2000.ru.

# Строительство

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