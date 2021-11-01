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После отравления российских туристов в Египте возбуждено уголовное дело

После отравления российских туристов в Египте возбуждено уголовное дело

21:00  Автор: Жанна Звягина



Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления десятков российских туристов в одном из отелей египетского курорта Хургада, сообщается в понедельник на сайте СК РФ по республике.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших россиян были, в том числе, жители города Зеленодольска.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших.

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Накануне сообщалось, что около 40 российских туристов из отеля Хургады AMC Royal hotel, известного также как «Ат-Таярин», попали в больницу. По последним данным, четверо выписаны, 36 проходят лечение. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России, состояние россиян опасений не вызывает.

По распоряжению прокуратуры отель временно закрыт, туристов расселяют по другим гостиницам. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии.



#туризм #происшествия


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По материалам: pnp.ru

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