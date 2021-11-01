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"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках

"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках

63-летний лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми" Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора во время съемок фильма "Ржавчина". Американский актер дал первое интервью TMZ после случившейся трагедии.

Знаменитый артист пообщался с журналистами, преследовавшими его семью. Болдуин остановил автомобиль, чтобы выйти к папарацци.

"Мои дети плачут в машине. Мне нельзя комментировать расследование, я разговариваю с полицейскими каждый день. Я сказал все, что мог. Пожалуйста, оставьте нас в покое", - заявил заметно раздраженный и нервничавший актер.

Алек Болдуин признался, что его связывали с погибшим кинооператором Галиной Хатчинс дружеские отношения.

"Она была моим другом. В тот день, когда я приехал на съемки в Санта-Фе, я и режиссер Джоэл пригласили ее на ужин <...> Мы были очень сплоченной съемочной группой, пока не произошло это ужасное событие", - отметил артист.

Алек Болдуин заявил, что находится сейчас с семьей покойной Галиной Хатчинс в постоянном контакте.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", — сказал Болдуин.

При этом Алек Болдуин отметил, что скорее всего не будет возобновлять съемки картины "Ржавчина".

"Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион. Помните, сколько пуль было отстреляно на фильмах и телешоу за последние 75 лет? Это Америка... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", - цитирует актера "Рен ТВ".

Как писал NEWSTES, ранее каскадер осудил Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках.

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По материалам: uposters.ru

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