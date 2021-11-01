Предпринимателем предложили отчитываться об обороте драгметаллов и камней

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

С 1 ноября юрлица и индивидуальные предприниматели должны добровольно вносить в специальную систему сведения о получении и расходовании драгоценных металлов и камней. Такую норму содержит постановление правительства от 26.02.2021 N270.

Как следует из текста постановления, информация о получении и расходовании драгоценных металлов и драгоценных камней вносится добровольно в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

Разместить её там могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учёте и использующие драгоценные металлы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях.





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При этом отмечается, что указанное положение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, и музейные коллекции, состоящие из таких предметов, включенных в состав Музейного фонда России.

Кроме того, добровольная отчётность не распространяется на организации, осуществляющие операции с ценностями Государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней России и субъектов.

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