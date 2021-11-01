Программа «Профессионалитет» поможет закрыть дефицит кадров в новых проектах строительства

Новая программа «Профессионалитет», которая реализуется Минпросвещения России и входит в число 42 инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года, поможет регионам решить вопрос кадрового дефицита, в том числе при реализации масштабных проектов строительства.

В частности, такую помощь программа может оказать Москве. Ранее представители органов исполнительной власти города Москвы заявили о 40-процентном дефиците трудовых ресурсов на московских стройках, в том числе есть потребность и в рабочих, и в инженерных кадрах.

Более короткие и практико-ориентированные программы подготовки в рамках «Профессионалитета» могут предоставить Москве новые кадры уже в ближайшие два года. Срок обучения в колледжах по большинству данных программ не превышает двух лет, при этом студенты и будущие мастера производственного дела получат полный цикл современных знаний и навыков, а также будут обеспечены местами в колледжах для практики, максимально приближенной к реальной деятельности.

«Мы внедрили «Профессионалитет» в систему среднего профессионального образования, прежде всего, для решения таких задач. Мы знаем запросы экономики, видим то, в чём нуждаются регионы, подключаем ведущих работодателей, компании и предприятия, запускаем программы – и на выходе из колледжа имеем востребованного рабочего с фактически гарантированным местом работы. Москва может опереться на эту программу, и мы в этом поможем», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

С 1 сентября 2022 года по программе «Профессионалитет» будут обучаться 150 тысяч студентов. Вместе со строительными специальностями в проекте 70 образовательно-производственных кластеров, включая подготовку кадров в области атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслях.

К 2024 году программа охватит более 600 тысяч студентов.