Проверку статуса опекунов недееспособных при операциях в банке предложили упростить

22:50 Автор: Жанна Звягина

Российские банки смогут подтверждать дееспособность гражданина и статус его опекуна без предоставления бумажных документов. Соответствующий законопроект подготовило Министерство труда и социальной защиты, сообщает в понедельник ТАСС.

В настоящее время при совершении ряда операций — например, открытии номинального счета — документы, подтверждающие статус, необходимо предоставить в банк в бумажном виде.

Согласно проекту закона, подтверждение дееспособности гражданина и статуса его опекуна будет происходить через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), что упростит проведение такими гражданами ряда банковских операций и даст возможность пользоваться онлайн-сервисами банков.

«После вступления в законную силу федерального закона кредитные организации смогут в автоматизированном режиме сверять, действительно ли подопечный является недееспособным, а также имеет ли право гражданин, который обратился в банк как опекун или попечитель, действовать в интересах другого человека», — пояснили в министерстве. Таким образом, подключение к государственной информсистеме позволит обеспечить максимальную безопасность таких операций и предоставлять банковские услуги таким гражданам проще и быстрее.

По словам заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Скляра, ежегодно в банках совершается порядка 20 миллионов операций в интересах подопечных, открыто более 400 тысяч номинальных счетов, владельцами которых являются опекуны недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что все меры социальной поддержки будут назначаться с использованием ЕГИССО. Согласно документу, ведомства начнут обмениваться данными обо всех льготах и пособиях, благодаря чему людей освободят от сбора многочисленных справок.

В мае глава государства поручил обеспечить переход к системе предоставления гражданам федеральных мер соцподдержки по принципу «одного окна» в формате «Социальное казначейство» и ограничил кабинет министров сроком до конца 2022 года.

Социальное казначейство — это новый формат взаимодействия государства и гражданина при назначении мер поддержки, который предполагает адресную, комплексную и простую в получении помощь. В составе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) создаётся новый банк данных, где будут содержаться сведения о законных представителях, родительских правах и дееспособности граждан.

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