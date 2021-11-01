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Роскосмос договорился с Зимбабве о сотрудничестве

Роскосмос договорился с Зимбабве о сотрудничестве

"Роскосмос" и Национальное геопространственное и космическое агентство Зимбабве (ЗИНГСА) подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Также стороны обсудили перспективы совместной работы в области подготовки кадров для космической отрасли.

Переговоры прошли 1 ноября в Москве, в них участвовали замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора ЗИНГСА Пианос Гвеме.

"Итогом встречи стало подписание совместного меморандума о взаимопонимании между госкорпорацией "Роскосмос" и ЗИНГСА о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

Также иностранная делегация планирует посетить несколько отечественных предприятий ракетно-космической промышленности. Среди них — Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российские космические системы", Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина и Центр управления полетами.

Ранее Ruposters писал, что Рогозин счел совместные проекты с американской компанией SpaceX невозможными.

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По материалам: uposters.ru

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