Рози Хантингтон-Уайтли показала округлившийся живот

Вадим Карасев

34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли сейчас находится в радостном ожидании малыша — звезда ждет второго ребенка от своего 54-летнего возлюбленного Джейсона Стэтхема. Вчера она поделилась в инстаграме фотографией, на которой показала заметно округлившийся живот.





О беременности модель рассказала в августе в своем блоге. Подробностями Рози не делится: ни ее срок, ни пол ребенка она пока не сообщила.





Рози и Джейсон, роман которых начался в 2010 году, уже воспитывают четырехлетнего сына Джека. Первенец пары появился на свет спустя год после помолвки родителей.

Модель отмечала, что брак не является для них с Джейсоном главным приоритетом, поэтому со свадьбой они не торопятся.

Думаю, будет весело сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет принять участие в празднике,

— отмечала она.





Рози Хантингтон-Уайтли с сыном Джеком

В прошлом году модель сказала, что они с возлюбленным хотели бы завести еще детей, а также заявила, что 20-летняя разница в возрасте никогда не была для них проблемой.

Возраст — это не что иное, как просто число,

— отмечала она.





Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон СтэтхемМариана Панкина