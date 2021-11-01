Рози Хантингтон-Уайтли показала округлившийся живот
34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли сейчас находится в радостном ожидании малыша — звезда ждет второго ребенка от своего 54-летнего возлюбленного Джейсона Стэтхема. Вчера она поделилась в инстаграме фотографией, на которой показала заметно округлившийся живот.
О беременности модель рассказала в августе в своем блоге. Подробностями Рози не делится: ни ее срок, ни пол ребенка она пока не сообщила.
Рози и Джейсон, роман которых начался в 2010 году, уже воспитывают четырехлетнего сына Джека. Первенец пары появился на свет спустя год после помолвки родителей.
Модель отмечала, что брак не является для них с Джейсоном главным приоритетом, поэтому со свадьбой они не торопятся.
Думаю, будет весело сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет принять участие в празднике,
— отмечала она.
В прошлом году модель сказала, что они с возлюбленным хотели бы завести еще детей, а также заявила, что 20-летняя разница в возрасте никогда не была для них проблемой.
Возраст — это не что иное, как просто число,
— отмечала она.