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Шакира опубликовала редкое фото с Жераром Пике в честь Хэллоуина

Шакира опубликовала редкое фото с Жераром Пике в честь Хэллоуина

Семья 44-летней Шакиры и 34-летнего Жерара Пике вчера тоже не осталась в стороне от празднования Хэллоуина. Певица показала, в какие образы они с возлюбленным перевоплотились в канун Дня Всех Святых. Пара сделала яркий грим, покрасив в том числе и волосы, и явно не поскупилась на искусственную кровь, которую они нанесли на лица и костюмы.

Фото обрадовало поклонников звезд, ведь Шакира и Жерар редко балуют публику совместными фотографиями.


Шакира и Жерар Пике

Я знаю, что ты сделал на прошлый Хэллоуин,

— написала певица, сделав отсылку к известному фильму ужасов "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".




 


Хэллоуин пара отмечала вместе с большой компанией друзей — коллегами Пике по футбольному клубу "Барселона" и их близкими. Взяли ли на вечеринку Шакира и Пике своих сыновей, восьмилетнего Милана и шестилетнего Сашу, неизвестно — на фотографиях в соцсетях они пока не засветились. Но других детей на празднике было немало, так что, вероятно, наследники пары тоже не пропустили веселье.


Шакира и Жерар Пике с друзьями

Своих детей пара долгое время прятала от посторонних глаз, и лишь недавно Милан и Саша стали периодически появляться в блоге своей мамы. О личной жизни пара, которая вместе уже больше 10 лет, практически не рассказывает и старается избегать публичности.

За годы отношений Шакире и Жерару Пике не раз приписывали расставание. Среди причин называли неверность футболиста и их личные разногласия. Тем не менее эти слухи ни разу не подтвердились — влюбленные по-прежнему вместе и выглядят очень счастливыми.


Шакира с детьми
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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