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Система быстрых платежей заработает по новым тарифам

Система быстрых платежей заработает по новым тарифам

Тема: Постановления правительства


00:47  Автор: Дмитрий Литвинов



Максимальная комиссия при переводе через Систему быстрых платежей (СБП) с банковского счёта физлица на спецсчёт в марткетплейсе суммы от ста тысяч рублей составит полпроцента от суммы перевода, но не более полутора тысяч рублей. Это следует из решения совета директоров Центробанка, вступающем в силу 1 ноября.

Маркетплейс ЦБ — это электронная дистанционная система продвижения финансовых продуктов и услуг и регистрации финансовых сделок. Круглосуточно в мобильном приложении или на сайте люди могут получить ипотечный кредит, открыть депозит, оформить полис ОСАГО, в часы работы биржи — купить облигации.

Теперь ЦБ вводит максимальные значения размера платы, взимаемой банками с клиентов за денежные переводы между физическими лицами, а также с банковских счетов физлиц на спецсчёт оператора финансовой платформы в СБП.

Принятые тарифы позволят выровнять в СБП ценовые условия традиционных переводов между клиентами-физлицами с условиями переводов граждан на спецсчёт оператора финансовой платформы, объяснила суть нововведения директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Её слова приводит ТАСС.


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Таким образом, отметила Бакина, человек в пределах ста тысяч рублей в месяц без комиссии сможет не только делать переводы себе или, например, друзьям или коллегам, но и пользоваться услугами финансового маркетплейса. Комиссия за перевод суммы свыше ста тысяч рублей в месяц составит 0,5 процента от перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

«Такие тарифы приняты для расширения доступности переводов граждан в системе финансового маркетплейса через СБП. Поскольку по сути такие переводы осуществляются на специальный счёт финансовой платформы под операции самого физлица, то фактически они являются аналогом переводов самому себе», — добавила Бакина.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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