Слова, которые мешают жить счастливо

Вадим Карасев

Слова, которые мы произносим, обладают мощной силой. Хорошие слова привлекают любовь, удачу и деньги, а плохие мешают нам жить счастливо. Именно о таких словах пойдет речь далее.

Ранее мы рассказывали о силе слова. Сказанное часто становится явью, поэтому описанные ниже слова лучше использовать как можно реже.

«Нет»

Когда мы с кем-то не согласны или просто не хотим что-то делать, мы часто говорим «нет». Также многие говорят «нет денег», «нет счастья». Ни в коем случае не говорите так. Слово «нет» притягивает много отрицательной энергии. По возможности лучше избегать и частицы «не», но она не так опасна. Формулируйте предложения немного иначе, чтобы обходить стороной это негативное слово.

«Плохо»

Слово «плохо» — это очень мощный магнит для неудач, болезней, сплетен, конфликтов. Не произносите его слишком часто, а лучше и вовсе выбросьте из лексикона.

«Черт»

«Черт возьми», «черт побери» — такими фразами люди навлекают на себя беды, а также призывают в свою жизнь темные силы. Это очень плохие слова как с энергетической, так и с религиозной точки зрения. Любые ругательства не так опасны, как это слово.

«Смерть»

Такое слово не нуждается в пояснении. Его нельзя произносить никому и никогда, особенно если в семье кто-то болеет. Похожими являются слова «болезнь», «недуг». Не произносите их.

«Ненавижу»

Ненависть — сильнейшее чувство, от которого нужно избавляться каждому человеку. Ни в коем случае не произносите его ни в каком контексте. Не говорите так в период конфликтов. Оно высасывает из человека все силы, причем мгновенно.

«Проклятье»

Многие используют это слово как замену ругательствам, но оно гораздо опаснее, чем вам кажется. Если вы часто будете произносить это слово, ваше биополе существенно ослабнет. Вас смогут сглазить или наслать на вас порчу, вы потеряете веру в себя.

«Устал»

Не говорите «я устал», потому что это слово лишает нас сил. Тут работают не столько законы биоэнергетики, сколько законы психологии. Когда человек говорит себе «я устал», ему тут же становится тяжелее работать. Лучше почаще произносить фразу «я полна сил», «во мне много сил».