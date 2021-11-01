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Специалисты Центров психолого-педагогической помощи Тывы проводят выездные консультации

Специалисты Центров психолого-педагогической помощи Тывы проводят выездные консультации

В Республике Тыва продолжается реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках нацпроекта «Образование»: специалисты Центров психолого-педагогической помощи оказывают поддержку семьям, в том числе проживающим в отдаленных районах республики и семьям животноводов, ведущих кочевой образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

В настоящее время оказанием помощи родителям занимаются в Республиканском центре психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», в детском саду № 15 «Страна детства» комбинированного вида г. Кызыла, в детском саду «Хээлер» г. Чадана Дзун-Хемчикского кожууна, в детском саду комбинированного вида № 4 «Челээш» г. Шагонара, в школе № 8 г. Кызыла, в детских садах  №1 «Золотой ключик» и № 37 г. Кызыла, а также в школе № 1 села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна.
 
В детском саду «Хээлер» города Чадана работает консультативный центр «Радуга жизни», который обслуживает несколько муниципальных территорий: Дзун-Хемчикский, Сут-Хольский, Овюрский, Монгун-Тайгинский, Чаа-Хольский кожууны.
 
Большое внимание в центре уделяется выездам психологов, логопедов и педагогов-дефектологов на чабанские стоянки, к животноводам, воспитывающим детей школьного и дошкольного возраста.

В этом году конкурс на грант по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получили Республиканский центр «Сайзырал», школа № 8 г. Кызыла, школа № 1 с. Мугур-Аксы, детский сад № 17 г. Кызыла, детский сад «Челээш» г. Шагонара и детский сад «Сказка» г. Ак-Довурака.

Таким образом, в 2022 году консультационную помощь семьям будут оказывать шесть учреждений, в работе которых будут привлечены более 40 специалистов. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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