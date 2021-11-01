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Стран, адекватно защищающих персональные данные, стало больше

Стран, адекватно защищающих персональные данные, стало больше

Тема: Постановления правительства


00:57  Автор: Дмитрий Литвинов



В перечень иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, включены новые страны. Соответствующий приказ Роскомнадзора вступает в силу 1 ноября.

Рабочая группа Евросоюза по защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных в 1998 году выработала подходы к защите таких прав.

По ним, государство, не являющееся стороной Конвенции Совета Европы, может быть включено в перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, при соблюдении ряда условий. В частности, в этой стране должны действовать соответствующие нормы права, должен быть сформирован уполномоченный орган, а также обеспечиваться правовая защита граждан в сфере персональных данных.


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В соответствии с названными критериями Роскомнадзор формирует перечень государств и актуализирует его один раз в год. Согласно свежим поправкам, из перечня исключены Аргентина, Марокко, Чили и Тунис. В свою очередь, в него вошли Бангладеш, Беларусь, Замбия, Нигер, Таджикистан, Узбекистан, Чад, Вьетнам, Того, Бразилия и Нигерия.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#персональные данные


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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