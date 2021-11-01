Судебные приставы временно не приходят домой к должникам из-за COVID-19

11:17 Автор: Александра Гуляева

Источник: ТАСС

Из-за роста заболеваемости COVID-19 судебные приставы вновь временно приостановили посещение должников на дому в ряде регионов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ФССП России Дмитрий Аристов.

Он напомним, что в прошлом году приставы также приостанавливали посещения должников, в том числе для ареста и описи имущества. Эти ограничения действовали до 1 июля 2021 года.

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«До конца октября текущего года выходы судебных приставов-исполнителей по месту жительства должников-граждан в целях проверки движимого имущества, наложения на указанное имущество ареста, изъятия и передачи указанного имущества осуществлялись, однако работа проводилась с учётом действующих региональных временных ограничительных мер борьбы с коронавирусом», — сообщил глава ФССП.

В настоящее время в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации выходы по адресам должников в ряде регионов вновь временно приостановлены до стабилизации ситуации, указал Аристов.





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Напомним, в воскресенье в России был выявлен новый максимум заболеваемости коронавирусом. Количество новых случаев COVID-19, зафиксированных за сутки, составило 40 993. В субботу стало известно о 40 251 новом случае коронавируса.

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