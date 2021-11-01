Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Турция назвала украинскими используемые в Донбассе беспилотники Bayraktar

Турция назвала украинскими используемые в Донбассе беспилотники Bayraktar

Ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar, используемые украинскими военными в ходе операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, должны считаться украинскими, а не турецкими. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Daily Sabah.

По словам дипломата, БПЛА могли быть произведены в Турции, но затем были проданы Украине и с того момента стали украинскими. Поэтому Анкара не может быть обвинена в том, что ВСУ используют это оружие в своих целях.

"Оно произведено в Турции, но принадлежит Украине", - подчеркнул Чавушоглу.

Министр добавил, что турецкие военные во время своих контртеррористических операций находят всякое оружие, в том числе российского производства, однако Турция никогда не выдвигала России по этому поводу обвинений.

На прошлой неделе стало известно, что Украина впервые применила приобретенные у Турции беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. С его помощью была уничтожена гаубица самопровозглашенной ДНР. Киев заявил, что атака стала ответом на обстрелы своих позиций.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Турция назвала украинскими используемые в Донбассе беспилотники Bayraktar
Турция назвала украинскими используемые в Донбассе беспилотники
Число успеха: нумерологический расчет для выбора самой подходящей профессии
Число успеха: нумерологический расчет для выбора самой подходящей
В Москве темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению с августом
В Москве темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению
Байден напомнил Германии про обязательства перед Украиной
Байден напомнил Германии про обязательства перед Украиной
Слова, которые мешают жить счастливо
Слова, которые мешают жить счастливо
Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил спектакль с Бузовой
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил
Google презентовал Android для ноутбуков
Google презентовал Android для ноутбуков
Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл
"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках
"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое
Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на весь день
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на

Топ на сегодня

"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в Лос-Анджелесе
"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в
В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета
В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета
Битва платьев: Ким Кардашьян против Бретмана Рока
Битва платьев: Ким Кардашьян против Бретмана Рока
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 октября 2021 года

Еще по теме

Турция поставила Украине ударные беспилотники
Турция вызвала послов РФ и Ирана из-за ситуации в Сирии
Турция поставит Украине корвет и БПЛА
МИД Турции заявил об армянском лобби в российских СМИ