Турция назвала украинскими используемые в Донбассе беспилотники Bayraktar

Вадим Карасев

Ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar, используемые украинскими военными в ходе операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, должны считаться украинскими, а не турецкими. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Daily Sabah.

По словам дипломата, БПЛА могли быть произведены в Турции, но затем были проданы Украине и с того момента стали украинскими. Поэтому Анкара не может быть обвинена в том, что ВСУ используют это оружие в своих целях.



"Оно произведено в Турции, но принадлежит Украине", - подчеркнул Чавушоглу.

Министр добавил, что турецкие военные во время своих контртеррористических операций находят всякое оружие, в том числе российского производства, однако Турция никогда не выдвигала России по этому поводу обвинений.

На прошлой неделе стало известно, что Украина впервые применила приобретенные у Турции беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. С его помощью была уничтожена гаубица самопровозглашенной ДНР. Киев заявил, что атака стала ответом на обстрелы своих позиций.

