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Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в образе total black в Нью-Йорке

Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в образе total black в Нью-Йорке

Вчера, завершая последние приготовления перед Хэллоуином, 35-летняя Ирина Шейк отправилась по делам в Нью-Йорке.

На публике звезда появилась в образе total black. Она была одета в лосины, боди, кожаный плащ и ботфорты на высоких каблуках. Сумка Burberry на золотых цепочках и солнцезащитные очки дополнили ее образ.



Как оказалось, наряд стал частью ее праздничного образа. Вечером Шейк перевоплотилась в Женщину-кошку. Она сделала соответствующий макияж, надела ушки и перчатки.



А вот кто составил ей компанию на празднике, неизвестно. Но ее фолловеры разглядели в человеке в маске гориллы на снимке с Ириной ее бывшего возлюбленного Брэдли Купера, вместе с которым она воспитывает четырехлетнюю дочь Лею.


Впрочем, куда больший ажиотаж произвел снимок известных российских конфет, которые модель принесла на вечеринку. На них фолловеры Шейк реагировали очень бурно.

Ирина, вы у посольства России колядовали? Ирина, самые вкусные конфеты у вас!

— писали ей в комментариях.




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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