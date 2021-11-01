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В Амстердаме заработало первое в мире беспилотное водное такси

В Амстердаме заработало первое в мире беспилотное водное такси

В Амстердаме пассажиров по городским каналам начало перевозить первое в мире беспилотное водное такси. Управление транспортом осуществляет искусственный интеллект, лодка может взять на борт до пяти пассажиров, пишет издание Tech Times.

Каналы Амстердама являются одним из самых популярных туристических направлений в мире. Это наиболее подходящее место для использования водного такси - с помощью новинки люди могут передвигаться по городу более быстро, чем по суше.

Ориентироваться и избегать столкновений кораблю помогают многочисленные датчики и камеры, а навигация осуществляется с помощью GPS. Транспорт удаленно может контролировать специальный оператор.

Водный беспилотник уже получил название Roboat и успешно прошел все тесты. По словам разработчиков, лодку можно будет также использовать для уборки водных путей от мусора и доставки товаров.

Ранее Ruposters писал, что в 2023 году в Японии планируют запустить летающие такси.

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По материалам: uposters.ru

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