В колледжах будут проводить обучение только по актуальным программам подготовки

Минпросвещения России регулярно пересматривает список программ подготовки в колледжах, исключая из перечня неактуальные специальности и вводя новые программы.

Об этом заявил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.

С 31 декабря 2021 года профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования перестанут принимать абитуриентов по 43 профессиям. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло порядка 100 профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняшних реалий. На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности», – сообщил Виктор Неумывакин.

Он уточнил, что сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО.

Так, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».

«Таким образом наша российская система подготовки в среднем звене максимально поддерживает свою актуальность для запросов рынка, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу и предоставляет максимально современную подготовку», – резюмировал Виктор Неумывакин.