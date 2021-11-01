В Кузбассе прошло заседание Совета старшеклассников при губернаторе региона



В Кемеровской области – Кузбассе прошло первое заседание Совета старшеклассников при губернаторе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

«Сформировав Совет, мы дали старт новой интересной инициативе, которая поможет развивать наш регион, даст новые возможности молодому поколению. Для старшеклассников уже настало время решать: куда пойти учиться, какую профессию выбрать. И наша задача – сделать для них Кузбасс территорией возможностей. Мы готовы прислушиваться к мнению ребят. Сейчас мы строим новую экономику, которая будет способствовать развитию образования, науки, медицины, культуры, спорта и туризма, тем самым сделает привлекательным наш регион», – сказал Сергей Цивилев.

В состав Совета входят 15 старшеклассников – представителей олимпиадного движения, Российского движения школьников, Юнармии, поискового движения, резидентов регионального центра «Сириус. Кузбасс» и детского технопарка «Кванториум-42».

Ребята выразили готовность участвовать в обсуждении образовательных и воспитательных проектов региона, а также привлекать к этому своих сверстников.

«Помимо этого, Совет будет защищать права и интересы учащихся, изучать их потребности, помогать с реализацией их творческих инициатив и проводить общественные мероприятия», – уточняется в информационном релизе.

Школьники обсудили свои инициативы с губернатором и министром образования Кузбасса Софьей Балакиревой. Первой инициативой Совета стал проект, посвященный 9 мая. Ребята предложили разместить на Московской площади стенды с портретами героев Великой Отечественной войны. В дальнейшем такие экспозиции можно готовить ко Дню учителя, Дню медицинского работника и другим профессиональным праздникам.

Кроме того, Совет старшеклассников Кузбасса готов запустить в популярных соцсетях медиапроект о важных региональных инициативах, волонтерских акциях и областных мероприятиях.