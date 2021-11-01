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В Москве темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению с августом

В Москве темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению с августом

Жители Москвы вняли призывам врачей и начали активно прививаться от новой коронавирусной инфекции. Темпы вакцинации увеличились в 4-5 раз, рассказал мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Градоначальник особенно отметил участие в кампании пожилых москвичей, которые находятся в зоне особого риска. В свою очередь власти открыли 70 дополнительных пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.

Мы видим, что активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений.

Очередная волна распространения SARS-CoV-2 привела к рекордным показателям госпитализаций и смертей в столице. В городе впервые фиксируются значительные цифры смертности среди детей с коронавирусом, в особенности он опасен при наличии хронических болезней. Медики и мэрия напоминают, что наиболее эффективными средствами защиты от вируса и сдерживания его распространения являются прививание, использование средств индивидуальной защиты и отказ от массовых мероприятий.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают во флагманских офисах "Мои документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.

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По материалам: uposters.ru

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