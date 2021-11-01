В Омске пройдут соревнования юных авиамоделистов



С 10 по 11 ноября на Омской областной станции юных техников запланировано проведение областных соревнований авиамоделистов по комнатным авиамоделям «Радуга на крыльях», сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Участниками станут более 60 юных спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет из Тюкалинского, Знаменского, Исилькульского, Таврического, Омского районов и Омска.

Среди них как начинающие авиамоделисты с простейшими моделями летательных аппаратов, так и спортсмены-разрядники с комнатными моделями и моделями-копиями самолетов.

В программе соревнований – выставка лучших моделей, стендовая оценка моделей-копий, запуски моделей на достижение максимальной продолжительности, дальности полета, на установление рекордов.

Победителей и призеров определят как в личном, так и в командном первенствах.

Для участников соревнований будут проводиться мастер-классы, познавательные мероприятия, просмотр фильмов о новых достижениях в авиамодельном спорте.

Областные соревнования авиамоделистов по комнатным авиамоделям «Радуга на крыльях» впервые были проведены в 1964 году.